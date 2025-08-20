"글로벌 게이머 축제"…게임스컴 2025 개막, 'K-게임' 글로벌 공략 시동

[쾰른(독일)=정진성 기자] 20일(현지 시각) 독일 쾰른에서 세계 최대 게임 박람회 '게임스컴 2025'가 막을 올렸다. 오는 24일까지 열리는 이번 행사에는 글로벌 시장 공략을 노리는 국내 주요 게임사들이 대거 참여해 전 세계 게이머들과 만난다.

주최 측에 따르면 올해 게임스컴에는 72개국에서 1천500여개 기업이 참가해 역대 최대 규모를 기록했다. 전시 면적 역시 전년 대비 3천㎡ 확장된 23만3천㎡에 달한다. 지난해 64개국, 1천462개사가 참여했던 것과 비교하면 명실상부한 '글로벌 최대 게임 전시회'로서의 위상을 굳혔다는 평가다.

국내 기업으로는 크래프톤, 카카오게임즈 자회사 오션드라이브 스튜디오, 펄어비스, 엔씨소프트, 넷마블 등이 메인 전시장 B2C관을 중심으로 신작 게임을 선보인다.

독일 쾰른에서 20일 개막한 '게임스컴 2025'

크래프톤은 인생 시뮬레이션 게임 '인조이'와 슈팅 게임 '펍지: 블라인드스팟', 그리고 '배틀그라운드' 시연 부스를 운영한다. 특히 '인조이’의 첫 DLC '섬으로 떠나요'를 게임스컴 개막과 동시에 무료 공개하며 글로벌 팬들의 관심을 끌 예정이다.

오션드라이브 스튜디오는 좀비 생존 신작 '갓 세이브 버밍엄'을 출품한다. 공개 당시부터 화제를 모은 기대작으로, 현지 관람객들의 반응이 주목된다.

펄어비스는 오픈월드 액션 RPG '붉은사막'의 최신 시연 버전을 공개한다. 게임스컴 어워즈 4개 부문 후보에 오른 이 작품은 내년 1분기 PC·콘솔 동시 출시를 앞두고 있다.

삼성전자, 엔비디아, 한국콘텐츠진흥원 공동관에서도 국내 게임사들의 신작을 만나볼 수 있다. 삼성전자 부스에서는 넷마블의 신작 '몬길: 스타 다이브'가 공개되며, 오디세이 3D 무안경 게이밍 모니터를 통한 체험 공간이 마련된다. 한국콘텐츠진흥원 공동관에서는 원웨이티켓 스튜디오가 '미드나잇워커스'를 통해 글로벌 게이머들을 만난다.

엔비디아 부스에서는 엔씨소프트 산하 빅파이어게임즈의 '신더시티(구 LLL)’ 프롤로그 버전이 세계 최초로 공개된다. MMO 택티컬 슈터 장르로 개발 중인 이 작품은 글로벌 게이머들의 반응이 기대되고 있다.

독일 게임산업협회가 주관하는 게임스컴은 일본 '도쿄게임쇼(TGS)’, 북미의 'E3’와 함께 세계 3대 게임쇼로 꼽혀 왔으나, 지난해 E3가 폐지되면서 서구권 최대 게임쇼로 자리매김했다.