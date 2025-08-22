"글로벌 팬심 여전" 펄어비스 '붉은사막', 게임스컴 시연 대기만 '90분' 이상

[쾰른(독일)=정진성 기자] '게임스컴 2025'에 펄어비스 '붉은사막'의 시연부스가 마련돼 글로벌 게이머들의 이목이 집중되고 있다.

지난 20일(현지시각) 독일 쾰른에서 개최된 글로벌 게임 전시회 '게임스컴 2025'의 펄어비스 부스는 '붉은사막' 팬들로 인산인해를 이뤘다. 출시일은 연기 됐으나 서구권 게이머들의 팬심은 여전했다. 게임 시연을 위한 현장 대기줄만 90분이 넘어설 정도였다.

펄어비스 부스는 6홀에서 마련됐으며, 통로를 사이에 두고 대형 부스 2개를 운영해 글로벌 방문객들의 시선을 사로잡고 있었다. 부스 정면에는 바위에 박힌 검이 전시돼 많은 방문객들의 포토 스팟으로 자리했으며, 게임 내 마을의 상점을 형상화한 입구 또한 방문객들의 눈길을 사로잡았다.

게임스컴 2025 펄어비스 '붉은사막' 부스.

펄어비스는 지난해 시연버전에서 보스전을 선보였다면 올해는 광활한 오픈월드를 경험할 수 있는 '붉은사막'의 새로운 퀘스트라인 데모를 선보였다.

이번 시연버전의 가장 큰 특징은 실제 전장을 방불케 하는 대규모 전투다. 머리 위로 포탄이 날아들고 병사들의 함성, 무기들이 부딪히는 소리, 연기와 불길로 뒤덮인 전장은 전쟁의 생생한 현장을 그대로 재현했다. 전장 곳곳에서 실시간으로 진행되는 치열한 전투는 긴장감과 몰입감을 높였다.

게임스컴 2025 펄어비스 '붉은사막' 부스.

펄어비스는 최상의 게임플레이 환경을 제공하기 위해 글로벌 파트너사들과 협력했다. 관람객들은 AMD의 하드웨어와 삼성전자의 오디세이 OLED G6·G8 게이밍 모니터를 통해 사실적이고 몰입감 있는 게임플레이를 즐길 수 있었다.

한편, 펄어비스는 오는 29일부터 9월 1일까지 미국 시애틀에서 열리는 '팍스 웨스트'에도 참가해 북미 게이머를 대상으로 퀘스트라인 데모를 시연할 계획이다. '붉은사막'은 내년 1분기 중 출시될 예정이다.