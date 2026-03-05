오텍캐리어, 에어컨 무상 안전점검

31일까지 사전 예약 고객 대상 서비스 제공

홈&모바일입력 :2026/03/05 15:50

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

오텍캐리어는 오는 31일까지 전국 캐리어 에어컨 사용자를 대상으로 '에어컨 무상 안전 점검 서비스'를 실시한다고 5일 밝혔다.

오텍캐리어 에어컨 사용자라면 누구나 사전 예약을 통해 전문가의 체계적인 안전 점검을 무상으로 받아볼 수 있다.

오텍캐리어가 여름철 무더위를 사전에 대비하고 안전한 에어컨 사용 환경을 조성할 수 있도록 오는 3월 31일까지 한 달 간 '에어컨 무상 안전 점검 서비스'를 실시한다(사진=오텍캐리어)

점검은 전원 및 콘센트 상태 확인 등 전기적 안전 점검을 비롯해 실내외기 필터와 배수 호스 점검, 냉방 성능 테스트 등이 진행된다.

점검 과정에서 부품 교체나 냉매 충전 등 추가 조치가 필요한 경우, 고객의 동의를 거쳐 유상 서비스를 즉시 제공해 편의성을 높였다.

관련기사

서비스 예약 및 자세한 사항은 오텍캐리어 공식 홈페이지와 고객센터를 통해 확인할 수 있다. 공식 홈페이지에는 자가 점검 항목을 영상으로 안내했다.

오텍캐리어 관계자는 "선제적인 점검을 통해 고객들이 걱정 없이 여름을 맞이할 수 있도록 최선을 다할 것"이라며 "앞으로도 고객의 안전과 만족을 최우선 가치로 삼고 서비스 품질을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
오텍캐리어

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

코스피 9% 반등…개인돈 1조8천억원 몰렸다

LG전자, 토요타에 미국 표준특허 16건 양도

'안전쇼' 논쟁…오픈AI와 앤트로픽은 왜 다른 길을 가나

삼성디스플레이, BOE서 특허 로열티 받았다...5000억원 웃돈 듯

ZDNet Power Center