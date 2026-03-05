산업지능화협회, '산업지능화 컨퍼런스' 개최

한국산업지능화협회와 코엑스는 5일 서울 삼성동 코엑스에서 '2026 산업지능화 컨퍼런스'를 개최했다고 밝혔다. 행사는 6일까지 이틀간 진행된다.

'AI-네이티브 제조 산업의 미래'를 주제로 열린 이번 컨퍼런스는 산업 현장의 자율화와 지능화를 위한 전략과 적용 사례를 공유하는 자리로 마련됐다. 국내 전 산업의 지능화 확산 방향과 제조 인공지능(AI) 전환(AX) 사례가 소개될 예정이다.

2026 산업지능화 컨퍼런스 현장 (사진=한국산업지능화협회)

행사 첫날 오전 기조세션에서는 현대글로비스, 포스코DX, 유니티테크놀로지스코리아, 다임리서치 등이 참여해 물류와 철강 산업에 적용된 AI 혁신 사례와 'AI 팩토리' 구현 전략을 발표한다.

이어 오후에는 에이전틱 AI, 피지컬 AI, AI 제조 시스템을 주제로 트랙별 기술 발표가 진행된다. 젠젠에이아이, 인이지, 슈퍼브에이아이 등 12개 기업이 참여해 제조 현장의 문제 해결을 위한 도메인 특화 기술과 실제 적용 사례를 소개한다.

둘째 날인 6일에는 글로벌 기업들의 제조 AI 전략 발표가 이어진다. 델 테크놀로지스, 다쏘시스템, 피티씨코리아, 한국IBM, 미쓰비시전기 나고야 제작소 등이 참여해 디지털 트윈과 지능화 플랫폼 기반의 제조 혁신 전략을 공유할 예정이다.

오후 세션에서는 엘리스그룹, 심플랫폼, 임팩티브AI, AMDT·오픈컨트롤, 헥사곤 ALI 등 12개 기업이 산업 현장 적용 사례와 AI 솔루션을 발표하며, 공정 환경에 적합한 기술 도입 방안을 제시한다.

이와 함께 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'과 연계한 부스 투어와 비즈니스 매칭 프로그램도 운영된다. 참관객을 위한 럭키드로우와 오픈런 이벤트 등 다양한 현장 프로그램도 마련됐다.