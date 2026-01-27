산업지능화협회, 삼일PwC와 'CAXO 최고위 과정' 협약

한국산업지능화협회(KOIIA)는 삼일회계법인과 강소기업 경영진을 위한 '산업지능화 CAXO 최고위 과정 공동개발' 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

인공지능(AI)이 기업 비즈니스 모델과 수익 구조를 근본적으로 재편하는 AI 전환(AX) 시대를 맞아, 투자 대비 성과(ROI) 판단에 신중한 강소기업 경영진과 오너 2세들이 실전형 AI 의사결정 역량을 갖출 수 있도록 돕기 위해 추진됐다.

한국산업지능화협회와 삼일회계법인 대표자 및 관계자들이 협력을 위한 MOU를 체결하고 기념촬영을 하고 있다. (사진=한국산업지능화협회)

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲교육 대상자 모집 및 공동 홍보 활동 ▲산업별 성공·실패 사례와 AI 기술 트렌드를 결합한 교육 콘텐츠 제공 ▲각 사 네트워크를 활용한 전문 강사진 구성 ▲교육 장소 및 자료 제공 등에 대해 상호 협력하기로 했다.

과정은 즉시 적용 가능한 AX 전략을 수립하는 데 초점을 맞췄다. 삼일회계법인 AX 노드는 교육 참여자에게 1:1 멘토링 세션을 제공해 각 기업 재무적 타당성 분석과 실행 로드맵 수립을 지원한다. KOIIA는 개념 검증(PoC), 실증 프로그램, 투자 연계 등을 통해 AX 프로젝트 성과 창출을 뒷받침한다.

교육 커리큘럼은 총 10주 과정으로 구성된다. '산업 AI 대전환 트렌드'부터 '피지컬 AI와 로봇 혁명', '에이전틱 AI와 워크플로우 혁신', 'AX 재무 및 세금 리터러시' 등 주제를 다룬다. 가산동 협회 사옥과 용산 삼일회계법인 본사에서 교대로 운영한다.

이상진 한국산업지능화협회 본부장은 "협회가 보유한 제조 현장 중심 AI 기술 전문성과 삼일회계법인 글로벌 경영 전략 컨설팅 역량이 결합하여 국내 최고 수준 CAXO 과정이 탄생했다"며 "강소기업이 AI 투자에 대한 불확실성을 해소하고 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

이승환 삼일회계법인 부대표는 "기술적 이해를 넘어 경영의 언어로 AI 전환을 해석하고, CFO와 CEO가 함께 확신을 가질 수 있는 투자 의사결정 프레임워크를 제공할 것"이라며 "글로벌 네트워크와 재무 전략 전문성을 바탕으로 참여 기업들의 AX 경쟁력을 한 단계 높이겠다”고 말했다.

한편 '산업지능화 CAXO 최고위 과정' 1기는 오는 4월 개강을 목표로 모집을 시작한다. 상세 내용은 양 기관 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.