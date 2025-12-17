KOIIA, 산업AX 배치 프로그램 1기 모집

한국산업지능화협회(KOIIA)는 산업인공지능전환(산업AX) 역량을 보유한 초기 기술창업기업을 대상으로 내년 1월 5일까지 창업팀을 모집해 KOIIA AC 배치 프로그램을 운영한다고 17일 밝혔다.

협회는 산업디지털전환촉진법 제27조에 따른 산업통상부 산하 특수법인이다. 최근 민간주도형 기술창업지원 프로그램 팁스 운영사로 선정돼 산업AX 창업기업을 발굴·투자·육성하고 대·중견기업 네트워크로 연결하는 등 프로그램을 운영할 예정이다.

KOIIA AC 배치 1기 모집 (사진=한국산업지능화협회)

이번 배치 프로그램은 6개월 집중 프로그램으로 진행된다. 모집 대상은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드, 빅데이터, 모바일 등 딥테크 DX 기술을 보유한 예비 및 설립 5년 이내 초기 기술창업기업을 대상으로 한다.

선발된 창업팀에는 협회 보육공간 입주, 기술 및 멘토링, 투자 및 후속연계, IR 데모데이 및 글로벌 진출, 대·중견기업 오픈이노베이션, 협회 회원사 서비스 등 다양한 지원을 제공한다.

최윤혁 한국산업지능화협회 스케일업 센터장은 "협회의 산업 도메인 전문성과 창업팀의 혁신 기술과 결합해 K-유니콘 성공 모델을 만들 것"이라고 말했다.