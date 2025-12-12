산업지능화협회 "산업 DX·AX 생태계 선도 플랫폼 도약"

한국산업지능화협회(KOIIA)는 지난 12일 서울 강남구 노보텔 앰배서더 호텔에서 '송년의 밤' 행사를 열고 창립 10주년을 기념하고, 향후 산업 지능화 생태계 조성을 위한 비전과 회원사 지원 확대 계획을 발표했다.

이번 행사는 협회 회원사와 산업계, 유관기관 관계자들이 참석한 가운데 그간의 성과를 공유하고 산업 디지털 전환(DX)·인공지능 전환(AX) 확산을 위한 협회 역할을 재확인하는 자리로 마련됐다.

행사 1부에서는 김태환 한국산업지능화협회 상근부회장의 환영사와 송영진 산업통상부 산업인공지능혁신과장의 축사가 이어졌다.

김태환 한국산업지능화협회 부회장이 12일 서울 강남구 노보텔 앰배서더 호텔 보르도홀에서 열린 송년의 밤 행사에서 개회사를 전하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

김태환 부회장은 환영사를 통해 "협회는 2015년 32명이 뜻을 모아 스마트제조 산업협회로 출범한 이후, 순수 민간의 힘으로 산업 지능화 확산을 이끌어 왔다"며 "현재 약 40명의 인력과 연 100억원 규모 사업을 수행하는 기관으로 성장했다"고 밝혔다.

김 부회장은 이어 "앞으로의 10년은 AI가 산업의 운영 방식을 근본적으로 재정의하는 시기"라며 "협회는 단순한 협회 기능을 넘어 데이터와 AI 기반으로 산업의 미래를 설계하는 국가 대표 전략 싱크탱크이자 실행 기관으로 도약하겠다"고 강조했다.

송영진 산업통상자원부 산업인공지능혁신과장은 축사를 통해 협회의 지난 10년간의 기여를 높이 평가했다.

송 과장은 "협회는 산업 디지털 전환과 인공지능 혁신 생태계 조성의 민간 거점으로서 중요한 역할을 수행해 왔다"며 "특히 산업 디지털 전환 촉진법 제정 과정에서 협회의 노력이 산업 AI 확산을 위한 제도적 기반 마련에 큰 도움이 됐다"고 말했다.

12일 서울 강남구 노보텔 앰배서더 호텔 보르도홀에서 열린 한국산업지능화협회 송년의 밤 참석자들이 기념 사진을 찍고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

이어 "창립 10주년은 새로운 10년을 준비하는 전환점"이라며 "정부도 협회 및 회원사들과 긴밀히 협력해 우리 산업의 AI 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.

2부에서는 협회의 올해 산업 DX·AX 주요 정책과 보급·확산 활동을 공유하고, 2026년을 대비한 회원사 3대 핵심 지원 사업 계획이 공개됐다. 협회는 내년 3월 코엑스에서 'AW 2026'을, 같은 해 10월 일산 킨텍스에서 '산업AI 엑스포'를 개최해 회원사의 기술과 제품 홍보를 적극 지원할 예정이다.

또한 산업 AI 분야 유망 스타트업을 대상으로 한 창업 육성 프로그램(TIPS) 운영을 통해 투자·보육·멘토링을 지원하고, AI·DX 기술을 개발·공급하는 기업을 대상으로 '산업 AI 지원 전문회사 제도'를 운영해 정부 R&D 연계 혜택을 제공할 계획이다.

김태환 부회장은 "협회는 회원사와의 신뢰를 바탕으로 성장해 왔다"며 "앞으로도 회원사의 목소리를 정부 정책과 사업에 적극 반영하고, 실질적인 성과로 이어지는 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.