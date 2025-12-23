산업지능화협회, 산업 데이터 스페이스 상용화 추진

한국산업지능화협회가 제조·에너지·공공 등 산업 전반에 산재한 복잡한 문제를 해결하고 데이터 연결을 통해 새로운 가치를 창출하는 데이터 생태계 조성에 나선다.

협회는 네스트필드, 퀀텀서프, 누빅스와 함께 '데이터 스페이스 서비스 사업 협력을 위한 다자간 업무협약(MOU)'을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 최근 강화되고 있는 글로벌 탄소규제 대응뿐 아니라, 기존 재생에너지 산업의 효율화와 지자체 행정 업무 혁신 등 사회적·산업적 난제를 데이터 기반으로 해결하기 위해 마련됐다.

(왼쪽부터) 반재원 퀀텀서프 대표이사, 김태환 한국산업지능화협회 상근부회장, 전병기 누빅스 대표, 김유철 네스트필드 대표가 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=한국산업지능화협회)

그동안 산업 현장에서는 데이터가 기업이나 기관별로 고립되어 있어, 특정 조직 및 산업의 공통의 문제를 해결하거나 새로운 융합 서비스를 창출하는 데 한계가 있었다.

이에 4개 기관은 '데이터 스페이스'를 그 해법으로 제시했다. 데이터 스페이스는 데이터를 한곳에 모으는 것이 아니라, 각 기업이 데이터 주권을 가진 상태에서 필요할 때만 안전하게 연결하여 활용하는 인프라다.

이를 통해 ▲태양광·수소 등 재생에너지 산업의 데이터 연동을 통한 효율 관리 ▲지자체 전기차 충전 인프라의 화재 예방 및 통합 관제 등 기존 방식으로는 해결하기 어려웠던 과제들을 실질적으로 해결할 수 있는 데이터 생태계를 구현할 계획이다.

특히 이번 협력은 복잡한 기술 인프라를 구독형 서비스인 '데이터 스페이스 서비스(DSaaS)' 형태로 제공해 기업과 기관의 접근성을 높였다. 초기 구축 비용 없이도 데이터 생태계에 참여하여 혁신 서비스를 도입할 수 있게 된다.

협회는 서비스 주체로서 사업 총괄 운영, 커뮤니티 구성, 대정부 협력 및 마케팅을 전담하여 산업계의 참여를 이끈다.

네스트필드, 퀀텀서프, 누빅스는 데이터의 상호운용성을 보장하는 표준 모델(온톨로지)과 안전한 데이터 연결 인프라, 사용자 편의를 위한 포털 및 거래 시스템 등 핵심 기술을 제공해 기업들이 안심하고 데이터를 공유할 수 있는 환경을 구현한다.

이들은 향후 산업 현장의 문제 해결을 위한 사업 모델을 공동으로 발굴하고, 안전하고 공정한 데이터 이용 원칙을 마련하여 국내 기업들이 글로벌 데이터 경제 흐름을 주도할 수 있도록 지원할 방침이다.

협회 관계자는 "이번 협약을 통해 지자체와 기업이 데이터 주권을 지키면서도 서로 연결해 혁신적인 가치를 만들어내는 진정한 데이터 생태계를 조성하겠다"고 말했다.