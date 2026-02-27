조규종 유비씨 대표, 산업지능화협회장 선출

한국산업지능화협회(KOIIA)는 27일 서울 서초구 엘타워에서 '제11차 정기총회'를 개최하고 조규종 유비씨 대표이사를 신임 회장으로 선출했다고 밝혔다.

조 신임 회장은 제조 인공지능 전환(AX) 업계를 대표하는 기업인으로, 회원사 권익 증진과 산업통상자원부의 제조 AX 확산 정책을 적극 지원하겠다는 포부를 밝혔다.

27일 서울 서초구 소재 양재동 엘타워에서 한국산업지능화협회 임직원 및 회원사들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=한국산업지능화협회)

이번 총회에서는 작년 사업 실적 보고와 결산안이 의결됐으며, 올해 주요 사업과 예산안도 확정됐다. 협회는 산업부 핵심 정책인 'M.AX 얼라이언스'의 제조·서비스 분과 간사기관으로서 관련 지원 사업을 확대하고 회원사 참여를 독려할 계획이다.

이어 10여 개 신규 회원사를 소개하고, 기존 회원사와의 상생 협력을 통한 동반 성장 전략을 발표했다. 협회는 지난해 중소벤처기업부 팁스(TIPS) 운영사로 선정됐다. 원스톱 기술창업 투자 허브 운영을 통해 산업계 AI·디지털 전환을 지원한다는 방침이다.

조 회장은 "AX 확산 원년을 맞아 공급기업이 생태계 조성에 앞장서는 리더십을 보여야 할 시점"이라며 "산업 인공지능과 제조 도메인의 결합에서 새로운 비즈니스 기회를 창출하겠다"고 말했다.