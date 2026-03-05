중급폰 '갤럭시A57·A37', 이렇게 나온다

삼성전자의 차세대 중급형 스마트폰 ‘갤럭시A57’과 ‘갤럭시A37’의 렌더링이 공개됐다.

IT매체 YTECHB는 4일(현지시간) 다양한 색상을 갖춘 삼성 갤럭시A57과 갤럭시A37의 렌더링을 보도했다.

갤럭시A37(왼쪽)과 갤럭시A57 렌더링 (사진=YTECHB)

최근 IT팁스터 롤란드 콴트는 삼성 갤럭시A57는 ▲차콜 ▲아이시블루 ▲그레이 ▲라일락 ▲네이비 5개 색상으로 제공되며, 갤럭시A37은 ▲화이트 ▲차콜 ▲그레이 그린 ▲라벤더 ▲네이비 5개로 나올 것이라고 전망했다.

갤럭시A57 (사진=YTECHB)

공개된 렌더링을 살펴보면, 디자인 측면에서 갤럭시A57은 A37에 비해 베젤이 더 얇으며 두 모델 모두 우측에 버튼들을 모은 ‘키 아일랜드’를 채택했다. 또, 유리 소재 후면에 아래 위로 길쭉한 타원형 카메라 모듈을 갖추는 등의 비슷한 디자인을 갖췄다.

갤럭시A37 (사진=YTECHB)

그 동안 나온 정보에 따르면, 상위 모델인 갤럭시A57은 6.6인치 FHD+ 디스플레이에 120Hz 주사율을 지원할 것으로 예상된다. 그 밖에 ▲엑시노스 1680칩 ▲ 8GB 또는 12GB 램 ▲ 256GB 저장공 ▲45W 고속충전 ▲5000mAh 배터리를 지원할 예정이다.

또, 후면 카메라는 5천만 화소 메인 OIS 카메라, 1200만 초광각 카메라, 500만 화소 카메라가 탑재될 것으로 예상되며, 전면에는 1200만 화소 전면카메라가 지원될 전망이다. 이에 반해 갤럭시A37에는 엑시노스 1480칩이 탑재될 것이라는 전망이 나온 상태다.

이 제품은 이달 중 출시될 것으로 예상되고 있다.