갤럭시A57, 이렇게 나온다…"얇은 두께·퍼플 색상 눈길"

삼성전자의 차세대 중급 스마트폰 ‘갤럭시 A57’의 디자인을 확인할 수 있는 이미지가 유출됐다.

안드로이드오쏘리티 등 외신들은 26일(현지시간) 갤럭시A57로 추정되는 제품 이미지가 중국 인증기관 TENAA 데이터베이스를 통해 공개됐다고 보도했다.

삼성의 차세대 중급 스마트폰 ‘갤럭시 A57’의 이미지가 공개됐다. (사진=중국 TENAA)

공개된 이미지에 따르면 갤럭시A57의 후면 카메라는 전작과 동일한 세로형 배열을 유지하고 있다. 기기 프레임은 금속 소재로 보이며, 이를 통해 내구성이 한층 강화될 가능성이 제기된다.

전원 버튼과 볼륨 버튼은 프레임에서 살짝 돌출된 영역에 배치한 ‘키 아일랜드(Key Island)’ 디자인을 채택한 것으로 나타났다. 색상은 기본 블랙과 화이트에 더해 퍼플 색상이 추가될 것으로 전망된다.

사진=중국 TENAA

디자인 측면에서는 슬림한 두께가 주목된다. IT 팁스터 아비쉑 야다브(Abhishek Yadav)는 최근 갤럭시A57의 두께가 6.9mm에 불과할 것으로 예상했다. 이는 차세대 플래그십 모델로 거론되는 갤럭시S26의 예상 두께와 동일한 수준이다.

사양 측면에서는 삼성 엑시노스 1680 칩셋을 탑재하고, 최대 12GB 램과 256GB 스토리지를 지원할 것으로 알려졌다. 디스플레이는 6.6인치 FHD+ OLED 패널이 적용될 것으로 예상되며, 배터리 용량은 5천mAh, 충전 속도는 최대 45W 고속 충전을 지원할 가능성이 크다.

외신들은 갤럭시A57이 갤럭시A37과 함께 2월 초에서 중순 사이 출시될 것으로 전망하고 있다. 공개 시점은 갤럭시 언팩 행사 직전이거나 행사 중이 될 가능성이 있다는 관측도 나온다.