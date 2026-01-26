갤럭시S26, 저장용량·색상 정보 나왔다

삼성전자의 차세대 플래그십 스마트폰 갤럭시S26의 색상과 저장 용량 정보가 나왔다.

최근 핀란드 소매업체 수오미모빌리(suomimobiili)는 갤럭시S26 시리즈의 색상과 저장 용량 옵션정보를 유출했다.

갤럭시S26 시리즈 렌더링 (출처=스마트프릭스)

해당 정보에 따르면 갤럭시S26 기본 모델과 플러스 모델은 256GB이 기본으로 제공될 전망이다. 작년 갤럭시S25 기본 모델과 플러스 모델의 경우 해외에서 128GB, 국내에서만 256GB가 기본으로 제공됐다.

색상은 ▲블랙 ▲화이트 ▲스카이 블루 ▲코발트 바이올렛 색상으로 출시될 것으로 예상된다. 갤럭시S26 플러스 모델도 동일한 색상 옵션에 256GB를 기본 용량으로 제공하며 추가 비용을 지불하면 512GB 모델로 업그레이드가 가능하다.

수오미모빌리는 갤럭시S26 울트라의 색상 옵션으로 ▲블랙 ▲화이트 ▲스카이 블루 ▲코발트 바이올렛이 제공될 것이라고 밝혔다. 앞서 보도된 바에 따르면 실버 섀도우와 오렌지 색상도 출시가 전망된 바 있다.

이에 외신들은 삼성전자가 모든 시장에 모든 색상을 출시하는 것은 아니기 때문에 핀란드 소매업체가 언급한 색상이 핀란드에 출시될 색상일 가능성도 있다고 분석했다.

한편 갤럭시 S26 시리즈는 2026년 2월 25일(현지시간) 샌프란시스코에서 열리는 갤럭시 언팩 행사를 통해 공개될 것으로 전망되고 있다.