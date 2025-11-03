"삼성, 중급폰 갤럭시A57 개발 중"…아이폰17e·픽셀10a와 경쟁할까

삼성전자가 차세대 중급형 스마트폰 ‘갤럭시A57’을 개발 중이라는 소식이 나왔다.

IT매체 폰아레나가 2일(현지시간) 갤럭시A57로 추정되는 펌웨어가 삼성 테스트 서버에서 발견됐다고 보도했다.

삼성 갤럭시A56 (사진=삼성전자)

엑스 사용자 @Koram_Akhilesh가 공개한 스크린샷에는 모델번호 SM-A576B인 갤A57의 소프트웨어가 표시돼 있다. 모델번호 끝에 있는 ‘B’는 일반적으로 글로벌 출시 모델을 나타내기 때문에 갤럭시A57이 전 세계출시 가능성이 높다고 해당 매체는 전했다.

사진=엑스 Koram_Akhilesh

다만, 삼성이 미국 시장에 해당 모델을 출시할 지는 아직 불확실하다. 올해 나온 갤럭시A56 역시 3월 글로벌시장에서 먼저 출시한 뒤 여름에야 미국 시장에 내놨다.

갤럭시A57의 구체적인 사양은 알려지지 않았지만, 삼성이 현재 개발 중인 엑시노스 1680 칩이 탑재될 것이라는 관측이 나오고 있다. 이전 모델 갤럭시A56에 엑시노스 1580 칩이 탑재됐기 때문에 이는 신빙성이 있다는 평가다. 그 동안의 출시 일정을 고려하면, 갤럭시A57은 내년 3월에 공개될 가능성이 높다.

관련기사

한편, 내년 봄에는 다양한 중저가 스마트폰 신제품이 대거 등장할 전망이다. 애플은 아이폰 17e를 내년 2~3월경 출시할 것으로 예상되며, 구글 역시 픽셀 10a를 같은 시기 공개할 것으로 예상된다.

갤럭시A56의 전작들은 세계에서 가장 많이 팔린 스마트폰 모델 중 하나였다. 폰아레나는 “갤럭시A57이 갤럭시S26 울트라보다 더 큰 성공을 거두기는 어렵겠지만, 이전 모델 수준의 완성도를 유지하고 글로벌 출시가 이뤄진다면 2026년 가장 인기 있는 삼성 스마트폰 중 하나가 될 가능성은 충분하다”고 평했다.