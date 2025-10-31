"갤럭시S26, 중요한 알림 이렇게 보여준다"

갤럭시S26 시리즈에 기본 탑재되는 원UI 8.5에 추가될 것으로 알려진 ‘우선 순위 알림(Priority Notifications)’ 기능을 담은 사진이 유출됐다고 샘마이그루, 폰아레나 등 외신들이 30일(현지시간) 보도했다.

우선 순위 알림 기능은 유출된 원UI 8.5 펌웨어에서 포착됐다. 이 기능은 알림 중에 중요한 알림을 사용자가 놓치지 않도록 다른 알림 위에 표시해 준다.

원 UI 8.5 우선 알림 기능(출처=엑스@SandeepAdap)

공개된 스크린샷에서 은은한 색상, ‘갤럭시AI’ 스타일의 그라데이션으로 강조된 알림 디자인을 볼 수 있다.

누구나 알림이 너무 많이 와서 중요한 알림을 놓치는 종종 경우가 있다. 이를 위해 구글은 메시지 앱 등에서 특정 연락처를 수동으로 지정해 그 사람이 보낸 메시지는 항상 알림이 올 수 있도록 지정하는 ‘우선 순위 대화’ 기능을 제공해왔다.

애플의 경우, 방해금지 모드와 유사한 ‘집중 모드’ 옵션이나 ‘예약 요약’ 기능을 통해 중요 알림을 강조하기 보다는 불필요한 알림을 숨기는 데 초점을 맞춰왔다.

삼성의 경우, AI가 중요한 알림을 예측하면서도 사용자가 직접 제어할 수 있는 ‘하이브리드형’ 방식을 제공할 것으로 보인다고 폰아레나는 전했다.

당초 11월 말 베타 버전이 공개될 것으로 예상됐던 원UI 8.5은 출시가 지연된 것으로 전해지고 있다. 원UI 8.5의 정식 출시는 내년 초 출시되는 갤럭시S26 시리즈와 함께 공개될 예정이나, 갤S26 시리즈의 출시 역시 예년보다 늦게 출시될 가능성이 높다고 외신들은 전했다.