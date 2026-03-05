빙그레, 바나나맛우유 새 광고 공개

빙그레가 ‘바나나맛우유’ 신규 광고 캠페인을 공개했다.

5일 회사에 따르면 이번 광고는 오리지널 제품과 무가당 제품의 맛이 “똑같을까, 다를까?”라는 콘셉트로, 두 제품의 맛을 두고 벌어지는 유쾌한 논쟁을 담았다. 아이부터 어른까지 각자 의견을 주고받는 장면을 통해 소비자의 호기심을 자극하는 구성이다.

광고 모델로는 그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR) 멤버 명재현과 태산이 발탁됐다. 빙그레는 두 사람이 방송 등에서 바나나맛우유를 즐겨 마시는 모습을 보여온 점을 들어 브랜드와의 시너지를 기대한다고 설명했다.

(사진=빙그레)

빙그레는 TV, 공식 유튜브 채널, 대형 옥외 광고 등 다양한 채널을 통해 광고 영상을 순차 공개하고, 소비자 참여형 이벤트를 포함한 마케팅 활동도 이어갈 계획이다.

빙그레는 지난해 바나나맛우유의 풍미는 유지하면서 설탕을 넣지 않은 ‘바나나맛우유 무가당’을 출시한 바 있다. 빙그레 측은 무가당 제품이 ‘헬시플레저’ 트렌드 소비자들 사이에서 관심을 받고 있다고 밝혔다.

빙그레 관계자는 “오리지널과 무가당 제품의 맛이 같을지 다를지 궁금증을 불러일으키는 캠페인”이라며 “소비자들이 직접 비교하며 의견을 나누는 계기가 되길 바란다”고 말했다.