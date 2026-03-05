아디다스, 이익 전망 낮추자 주가 급락…3년 만에 최저치

아디다스 주가가 올해 이익 전망이 시장 기대에 못 미치면서 3년 만의 최저치로 떨어졌다. 레트로 스니커즈 흥행에 더 큰 수익 개선을 기대했던 투자자들이 실망했다는 평가가 나온다.

4일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 회사는 올해 영업이익이 약 23억유로(약 3조 9117억 2500만원) 수준이 될 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 애널리스트 전망치를 크게 밑도는 수준이다.

이에 주가는 장중 한때 8.3%까지 떨어지며 2023년 1월 이후 최저치를 기록했고, 최근 1년 누적 하락률은 약 43%로 확대됐다.

아디다스.(사진=회사 공식 엑스 캡처)

회사는 투자자 달래기에 나섰다. 최근 몇 년간 구조개편을 이끈 비외른 굴덴 CEO의 계약을 2030년까지 연장했고, 이집트 출신 억만장자이자 애스턴 빌라 구단 공동 소유주인 나세프 사위리스를 감독이사회 의장으로 선임했다. 기존 의장인 토마스 라베는 교체됐다.

외신은 굴덴 CEO가 삼바와 슈페지알 등 레트로 운동화의 수요를 타고 반등에 성공했지만, 이제는 지속 가능한 성장을 증명해야 하는 과제를 안게 됐다고 설명했다. 굴덴 CEO는 각국 로컬 조직의 권한을 키우고, 퍼포먼스 러닝과 축구 제품에서 더 많은 수익을 끌어내겠다는 구상을 제시했다.

굴덴은 2022년 말 경쟁사 푸마에서 영입됐고, 래퍼 칸예 웨스트와의 협업이 깨진 뒤 혼란을 겪던 아디다스의 재정비를 맡아왔다고 외신은 설명했다. 그는 라이프스타일 제품 관리를 강화하는 동시에, 특히 러닝 중심으로 스포츠 제품 혁신을 늘리는 데 집중해 왔다. 회사는 러닝 부문 매출이 지난해 29% 늘었다고 밝혔다.

또한 레트로 스니커즈 호황을 타는 동안 독일 본사 운영을 효율화하고, 국가별 팀이 마케팅·유통 의사결정을 더 많이 하도록 구조를 바꿔왔다. 이런 변화는 중화권에서 성과로 나타나 4분기 매출이 15% 늘었다고 회사는 설명했다.

다만 이번 이익 가이던스는 올해 기대치를 낮추게 만들 수 있다는 평가가 나온다. 모건스탠리의 에두아르 오뱅 애널리스트는 굴덴이 CEO로 선임된 이후 연간 이익은 초기 가이던스를 웃돌아온 전례가 있다며, 회사가 가이던스를 보수적으로 제시했을 가능성을 언급했다.

아디다스는 중기 목표도 공개했다. 2027~2028년에는 환율 영향을 제거한 순매출이 한 자릿수 후반 성장률을 기록하고, 같은 기간 영업이익은 10%대 중반의 연평균 성장률로 늘리는 것을 목표로 제시했다.

아디다스는 올해 영업이익이 환율과 미국 관세 영향으로 약 4억 유로(약 6815억 5200만원) 줄어들 수 있다고 전망했다. 다만 북미에서 열리는 축구 월드컵 효과로 올봄·여름 수요가 늘 수 있다고 봤고, 올해 매출은 고정환율 기준 한 자릿수 후반 성장률을 예상했다.