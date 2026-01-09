월드컵, 틱톡서도 볼 수 있다…'우선 플랫폼' 선정

오는 6월 개막되는 2026년 북중미 월드컵 경기를 틱톡에서도 볼 수 있게 됐다.

국제축구연맹(FIFA)이 틱톡을 월드컵 동영상 콘텐츠 ‘우선 플랫폼’으로 선정했다고 ESPN이 8일(현지시간) 보도했다. 이번 계약에 따라 월드컵 공식 미디어 파트너들이 틱톡을 통해 경기 일부를 생중계하고 하이라이트 클립을 게시할 수 있게 됐다. 계약 기간은 2026년 말까지다.

FIFA는 또 “방대한 크레에이터 그룹들도 FIFA 영상을 사용하고 재창작할 기회를 가질 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

(사진=FIFA 홈페이지)

파트너로 선정된 틱톡 크리에이터들은 월드컵 기간 중 기자회견과 훈련 세션 등 현장 접근 권한을 부여받게 된다. 또 FIFA 아카이브 영상을 활용해 콘텐츠를 공동 제작할 수도 있을 전망이다.

하지만 FIFA는 이번 계약의 규모에 대해서는 공개하지 않았다.

지난 2022년 카타르 월드컵 때는 유튜브가 FIFA와 스폰서 계약을 맺은 적 있다. 틱톡이 월드컵 공식 플랫폼으로 선정된 것은 이번이 처음이다.

관련기사

2026년 북중미 월드컵은 6월 11일부터 7월 19일까지 열린다. 이번 대회는 미국, 캐나다, 멕시코 3개국 16개 도시에서 분산 개최된다. 역대 최대 규모인 48개국이 참여해 총 104 경기가 열린다.

A조에 속한 한국은 멕시코, 남아공, 유럽 플레이오프 D조 승자와 함께 16강 진출 경쟁을 펼치게 된다.