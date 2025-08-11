아디다스·美 디자이너, 멕시코 전통 신발 무단 차용 논란에 공식 사과

미국 패션 디자이너 윌리 차바리아가 아디다스 오리지널스와 협업해 만든 신발이 멕시코 원주민 전통 디자인을 무단 차용했다는 비판에 사과했다.

10일(현지시간) BBC 보도에 따르면 아디다스의 신제품 오아하카 슬립온은 멕시코 원주민 장인들이 제작하는 전통 가죽 샌들 ‘와라체’에서 영감을 받은 제품이다. 그러나 이 신발은 원형을 만든 공동체와의 협의나 출처 표기 없이 중국에서 제작된 것으로 알려졌다.

오아하카는 멕시코 남부의 주 이름으로, 원주민 문화와 전통 공예, 음식, 건축양식 등으로 유명하다.

클라우디아 쉐인바움 멕시코 대통령도 이에 대해 비판에 나섰다. 외신에 따르면 쉐인바움 대통령은 직접 기자회견에서 대기업이 종종 원주민 공동체의 제품, 아이디어, 디자인을 가져간다며 법적으로 지원할 수 있는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.

논란이 된 오아하카 슬립온.(사진=인스타그램 캡처)

마리나 누녜스 멕시코 문화부 차관은 아디다스가 오아하카 관계자들과 접촉해 도용 피해자들에게 보상하는 방안을 논의했다고 밝혔다.

논란이 일자 차바리아는 외신에 오아하카 공동체와의 직접적이고 의미 있는 협력 없이 신발이 디자인된 점을 깊이 사과한다며 원주민들에게 마땅히 주어져야 할 존중과 협력에 미치지 못했다고 인정했다.

아디다스 역시 BBC에 보낸 이메일 성명에서 멕시코 원주민 공동체의 문화적 풍요와 장인정신의 의미를 인정하고 존중한다며 이번 제품은 오아하카의 빌라 이달고 얄랄라그 전통에서 영감을 받았다고 시인했다.

관련기사

회사는 이에 대해 공개적으로 사과하며, 해당 공동체의 문화 유산을 존중하는 대화를 이어가겠다고 밝혔다.

논란이 불거진 홍보 이미지는 아디다스와 차바리아의 사회관계망(SNS)에서 삭제됐다. 외신에 따르면 아디다스는 멕시코 당국에 보낸 서한에서 원주민 문화에 대한 존중 의사를 재확인하고, 공동체 피해를 복구할 방법을 논의하자고 제안했다.