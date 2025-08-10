실내 피서지로 몰리는 여름휴가…‘몰캉스’ 각광받는 아울렛

폭염과 폭우로 인해 야외 휴가를 꺼리는 소비자가 늘면서, 백화점·아울렛·복합쇼핑몰에서 쇼핑과 식사, 오락을 한 번에 즐기는 ‘몰캉스’가 각광받고 있다. 유통업계는 이를 겨냥해 가족 단위 방문객을 위한 다양한 실내 콘텐츠를 선보이고 있다.

10일 이랜드리테일에 따르면 회사가 운영하는 NC강서점은 여주곤충박물관과 함께 ‘곤충박물관 팝업 전시’를 진행해 지난 12일부터 말일까지 방문객 수와 매출을 전월 동기 대비 각각 27%, 19% 늘렸다. 팝업 전시를 이용한 고객의 연계 소비는 전시 매출의 4배에 달했고, 통합 멤버십 ‘이멤버’ 회원 수도 29% 증가했다.

‘도심 속 곤충 속으로’를 주제로 열린 이번 팝업 전시는 살아있는 곤충 관찰, 곤충 표본 만들기, 도슨트 해설, 거대 곤충 포토존, 굿즈 판매 등 다양한 체험을 제공했다. 장수풍뎅이, 사마귀, 카멜레온 먹이주기 관찰과 곤충 직접 체험 프로그램이 호응을 얻었다.

NC강서점에서 진행하는 곤충박물관 전시.(사진=이랜드리테일)

방문객들은 멀리 가지 않고도 집 근처에서 유익한 체험을 즐길 수 있다는 점, 곤충 해설과 실물 관찰을 통한 교육 효과, 쇼핑·식사와 결합한 하루 코스 활용 가능성 등을 만족 요인으로 꼽았다.

현대프리미엄아울렛은 폴딩도어를 활용한 ‘하이브리드 아울렛 전략’으로 7월 1~20일 매출과 방문객 수가 전년 동기 대비 각각 15.1%, 17.2% 증가했다. 날씨에 따라 실내외 전환이 가능한 구조로, 무더위·장마철에는 실내 몰처럼, 날씨가 좋을 땐 교외형 아울렛처럼 운영해 쾌적한 환경을 제공하고 있다.

이랜드리테일 관계자는 “최근 무더위와 비 소식에 야외 활동이 제한된 상황에 소비자들이 실내 체험 콘텐츠로 눈을 돌리고 있다”며 “특히, 7월부터 방학이 시작되면서 특수를 누리고 있고, 문화 콘텐츠를 계속 강화해 도심형 아울렛의 가치를 높일 것”이라고 전했다.