SPC삼립, 공장 시설투자 계획 변경…"안전 기반 강화 중심으로 재조정"

SPC삼립이 생산시설 증설 계획을 조정하며 투자 방향을 안전 중심으로 전환했다.

8일 공시에 따르면 SPC삼립은 충북 청주공장 외 시화·충주·세종·서천 등 5개 공장에 총 681억원을 투자하기로 결정했다.

이는 지난해 11월 발표한 기존 투자 계획(1천30억 원) 대비 금액은 줄이고, 기간은 1년 이상 늘린 것이다. 당시 회사는 청주공장 내 생산 시설을 증설하겠다고 밝혔다.

SPC삼립 관계자는 이번 계획 변경 배경으로 “기존의 생산능력 확대와 자동화 중심 전략을 유지하되, 노후 설비 교체와 안전한 생산 환경 조성에 방점을 뒀다”고 설명했다. 실제로 지난 5월 사망 사고가 발생했던 시화공장을 비롯해 충주, 세종, 서천 공장이 모두 신규 투자 대상에 포함됐다.

관련기사

앞서 지난 5월 시화공장에서 발생한 사망 사고 이후, 이재명 대통령은 지난달 25일 현장을 직접 방문해 “비용 때문에 생명과 안전을 희생하는 구조는 반드시 바꿔야 한다”고 지적했다.

당시 김범수 SPC삼립 대표는 안전 중심의 생산 체계를 구축하고 산업안전 인프라와 안전 투자를 강화하겠다고 약속한 바 있다.