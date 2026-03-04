세나테크놀로지, 싱글이어 메시 인터콤 헤드셋 출시

글로벌 팀 커뮤니케이션 리더 세나테크놀로지는 주변 환경 인식을 유지하면서도 안정적인 그룹 통신을 지원하는 싱글 이어형 메시 인터콤 헤드셋 '익스팬드 모노'를 공식 출시한다고 4일 밝혔다.

익스팬드 모노는 주변 환경과 연결된 상태에서 팀원과 소통하고자 하는 전문가들을 위한 팀 커뮤니케이션 헤드셋이다. 싱글 이어 방식을 채택해 현장 소리를 들으면서, 오픈 메시를 통한 사실상 무제한 연결과 최대 24명이 참여하는 그룹 메시 통신을 지원한다.

도심 활동부터 승마, 산업 현장까지 폭넓은 상황에서 안정적인 통신을 제공하는 익스팬드 모노 (사진=세나테크놀로지)

세나가 독자 개발한 '메시 인터콤 3.0'은 기지국이나 스마트폰 네트워크 없이도 기기 간 직접 연결되는 구조다. 약 400미터 통신 거리를 제공해 신호가 닿기 어려운 산악 지형이나 복잡한 작업 현장에서도 팀원 간 원활한 대화를 지원한다.

사용자는 버튼 하나로 최대 24명이 참여하는 '그룹 메시' 또는 채널 기반으로 사실상 인원 제한 없이 소통할 수 있는 '오픈 메시' 모드를 선택할 수 있다. 또한 블루투스 5.2를 지원해 스마트폰, PC 등 외부 기기와의 연결 호환성을 높였다.

본체 무게는 100g다. 부드러운 패딩과 슬림한 프로파일을 적용해 장시간 착용 편의성을 높였다. 스피커 상단의 둥근 암 디자인은 격렬한 움직임 중에도 헤드셋을 안정적으로 고정해주며, 안전모나 안경 착용 시에도 간섭을 최소화한다.

소음이 심한 산업 현장이나 바람이 강한 야외에서도 선명한 음질을 보장하기 위해 '어드밴스드 노이즈 컨트롤' 기술과 조절 가능한 붐 마이크를 적용했다. 주변 소음은 억제하고 사용자 목소리만 정밀하게 전달한다.

관련기사

완전 충전 시 최대 10시간 연속 대화가 가능하며, 고속 충전 기술을 통해 20분 충전으로 최대 2시간 사용할 수 있다. 전용 '세나 아웃도어' 앱에서 무선 펌웨어 업데이트와 채널 관리를 지원한다. 2년 제품 보증 기간을 제공한다.

이원희 세나 제품본부장 박사는 "익스팬드 모노는 '안전은 들리는 것에서부터 시작된다'는 철학을 바탕으로 개발된 제품"이라며, "산업 현장과 레저 활동 전반에서 팀 커뮤니케이션의 새로운 가능성을 열 것"이라고 말했다.