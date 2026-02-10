버튼 누르는 무전기 시대는 끝…세나, 산업용 통신 '승부수'

세나테크놀로지가 건설기술연구원(KICT)과 함께 건설현장 통신 환경 혁신을 위한 실증 연구에 나섰다. 모터사이클 무선통신 분야에서 글로벌 시장 점유율 1위를 기록한 세나는, 그간 축적한 메시 기반 인터콤 기술을 건설·토목 현장에 적용해 통신 사각지대를 해소하고 산업 전용 통신 솔루션을 고도화한다는 전략이다.

조인행 세나테크놀로지 국내사업본부 박사는 "모터사이클 주행 환경과 건설 현장은 고소음, 위험 노출, 실시간 소통의 중요성이라는 측면에서 매우 닮아 있다"며 "다만 건설 현장은 고층과 지하를 아우르는 입체적 구조라는 점에서 더 높은 난도의 통신 환경"이라고 설명했다.

조인행 세나테크놀로지 국내사업본부 박사 (사진=세나테크놀로지)

이번 실증 연구의 핵심은 세나의 검증된 기술이 이러한 복잡한 지형에서도 안정적으로 작동함을 입증하고, 건설 및 토목 환경에 최적화된 산업용 통신 솔루션의 완성도를 끌어올리는 데 있다.

현재 대부분 건설 현장은 버튼을 눌러야만 말할 수 있는 푸시투토크(PTT) 방식 무전기에 의존하고 있다. 하지만 작업 중 양손 사용이 제한되고 통신 흐름이 끊긴다는 점에서 한계가 있었다.

세나 메시 인터콤은 이러한 구조를 근본적으로 바꾼다. 별도 조작 없이도 작업 그룹 내 여러 명이 동시에 대화를 나눌 수 있는 핸즈프리 기반 실시간 통신이 가능하다. 헬멧 부착형, 헤드셋형 등 현장 특성에 맞춰 기기 형태를 유연하게 선택할 수 있는 점도 강점이다. 와이파이콤 솔루션을 결합하면 통신 범위를 사실상 무한대로 확장할 수 있어, 대규모 건설 현장에서도 끊김 없는 소통 인프라 구축이 가능하다.

고소음 환경에서의 통화 품질 역시 세나가 자신하는 부분이다. 핵심은 '어드밴스드 노이즈 컨트롤(ANC)' 기술이다. 시속 150km 이상 고속 주행 중에도 마이크로 유입되는 강한 바람 소리를 제거할 수 있는 오디오 정제 기술로, 건설 현장의 중장비·고출력 기계 소음 속에서도 작업자 음성만을 선명하게 전달한다.

와이파이 인터콤 서비스, 헤드셋 (사진=세나테크놀로지)

조 박사는 "모터사이클 환경에서 검증된 ANC 기술은 산업 현장에서도 그대로 경쟁력이 된다"며 "이번 실증을 통해 산업용 소음 제거 기술의 효율성을 다시 한번 데이터로 증명할 계획"이라고 밝혔다.

메시 네트워크의 또 다른 강점은 복원력이다. 거미줄처럼 연결된 구조 덕분에 특정 작업자가 통신 범위를 벗어나더라도 나머지 인원 간 연결은 유지된다. 이탈했던 작업자가 다시 범위 안으로 들어오면 별도 설정 없이 자동으로 재연결되는 '자가 치유' 기능도 제공한다.

세나는 산악 지형이나 터널 등 통신 환경이 까다로운 모터사이클 주행 상황에서 이미 안정성을 검증했다. 이를 바탕으로 철근과 콘크리트 등 물리적 장애물이 많은 건설 현장에서도 끊김 없는 통화 품질을 구현한다는 목표다.

이번 실증에서 세나가 가장 중요하게 보는 핵심성과지표(KPI)는 통신 안정성을 넘어 '안전사고 예방'이다. 특히 국가적 과제로 부상한 중대재해 예방에 실질적으로 기여하는 것을 최우선 목표로 삼았다.

조 박사는 "건설 현장 사고의 상당수는 급박한 상황에서 소통 지연이나 오류로 발생한다"며 "위험 상황 전파 속도를 획기적으로 줄여 사고 예방 효과를 입증하고 싶다"고 강조했다. 세나가 지향하는 궁극적인 그림은 '소통이 안전이 되는 현장'이다.

세나 50S 메시 인터콤 시스템 (사진=세나테크놀로지)

이번 실증은 장기적으로 '스마트 건설 통신 표준'을 확립하는 것이 목표다. 전 세계 라이더들 사이에서 "세나했어?"가 '연결됐어?'라는 의미로 통용되듯, 건설 현장에서도 "모두 세나하고 작업합시다"라는 말이 자연스러운 인사가 되는 미래를 그리고 있다.

이를 위해 세나의 메시 통신 프로토콜을 현장 표준 인프라로 정착시키고, 개인 기기든 현장 지급 기기든 투입 즉시 하나의 거대한 네트워크로 동기화되는 운영 모델을 구상 중이다.

건설 이후 가장 우선순위가 높은 확장 시장은 물류다. 작업 인원이 많고 물류 로봇과의 동선이 겹치는 고위험·고집적 환경에서 세나의 작업그룹통신(WGC) 솔루션이 가장 큰 시너지를 낼 수 있다는 판단이다.

관련기사

특히 핌즈와의 협력은 세나 WGC 사업에서 중요한 전환점으로 꼽힌다. 단순한 기기 공급을 넘어, 물류 솔루션과 통신 기술을 결합해 인간과 로봇이 실시간으로 소통하는 환경을 구현하는 것이 목표다. 로봇 상태 정보가 세나 네트워크를 통해 작업자에게 음성으로 전달되고, 궁극적으로는 작업자가 음성으로 로봇을 제어하는 인간-로봇 상호작용(HRI) 환경까지 염두에 두고 있다.

조 박사는 "미래 물류센터는 인간과 로봇이 공존하는 공간이 될 것"이라며 "자동화 효율을 극대화하면서 작업자 안전을 확보하는 데 세나 통신 기술이 핵심 역할을 하겠다"라고 말했다.