세나테크놀로지, 건설기술硏과 실증 나서

무선통신 솔루션 기업 세나테크놀로지는 한국건설기술연구원(KICT)과 손잡고 사고 위험이 큰 건설 현장 통신 사각지대를 해소하고 안전성을 높이기 위한 실증 연구에 나선다고 29일 밝혔다.

양 기관은 '무선통신 기술을 활용한 건설 현장 협업 효율화 모델 개발 및 실용화 방안 연구' 계약을 체결했다. 기존 건설 현장에서 쓰던 무전기 중심 통신 체계를 대체할 수 있는 실증 기반 안전관리·협업 모델을 구축하는 것이 핵심이다.

세나테크놀로지는 이번 연구를 통해 적용 사례가 전무했던 건설 현장에 헤드셋 기반 실시간 다중 통신의 적합성을 국책 연구 기관으로부터 검증받게 된다.

메시 인터콤은 다중 양방향 통신을 지원하는 지능형 무선통신 기술이다. 그물망 구조 네트워크로 구성돼 작업자 중 일부가 통신 범위를 벗어나도 나머지 작업자 간 연결은 끊어지지 않고 자동으로 복구되는 '자가 치유' 기능을 갖췄다.

별도 조작 없이 목소리만으로 소통이 가능한 핸즈프리 방식을 지원해, 고소 작업이나 장비 조작 등으로 두 손을 자유롭게 사용해야 하는 건설 현장 라이더와 작업자들에게 안전하고 업무 효율에 최적화된 환경을 제공한다.

건설기술연은 메시 인터콤 기술이 고소음, 다중 작업자 혼재, 보호구 착용 등 극한의 건설 환경에서 얼마나 효과적으로 작동하는지 검증한다. 기존 무전기 체계를 대체할 수 있는 스마트 건설 통신 표준을 수립하겠다는 목표다.

주요 연구 내용은 ▲건설 현장 의사소통 체계 분석 및 적용 분야 도출 ▲헤드셋 기반 메시 인터콤을 활용한 실제 건설 현장 실증 ▲통신 안정성 및 협업 효율성 데이터 수집 ▲기존 무전기 대비 대체 가능성 분석 등으로 구성된다.

위험도가 큰 건설 업무 환경에서 작업자 간 안전 정보를 신속하게 전달할 수 있는 구조를 최적화해, 향후 건설 안전 제품으로 등록하기 위한 방안도 함께 연구한다. 건설 현장 통신 불편을 해소하고 작업 효율과 안전을 높인다는 계획이다.

관련기사

조인행 세나 국내사업본부 박사는 "세나 무선통신 기술이 스마트 건설 및 현장 안전 기술의 핵심 요소로 자리매김할 것으로 기대한다"며 "제조, 물류, 플랜트 등 다양한 산업현장으로 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 세나 작업그룹통신(WGC) 솔루션은 테슬라 기가팩토리를 비롯해 글로벌 벌목·산림 장비 리더인 스틸, 북미 최대 수목 관리 전문 기업인 셰릴트리 등 산업 현장에 도입됐다.