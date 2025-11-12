세나테크놀로지, 서비스 로봇 사업 출사표

무선통신 솔루션 전문기업 세나테크놀로지는 최근 '2025 로보월드'에서 첫 로봇 신사업 제품인 개인용 자율주행 골프 트롤리 '드론캐디 로버'를 공개했다고 12일 밝혔다.

드론캐디 로버는 소프트웨어, 하드웨어, 디자인 등 세나의 핵심 역량을 로봇 캐디 분야에 접목한 제품이다. 골프를 운동으로 즐기는 북미와 유럽 시장을 핵심 목표로 삼았다.

제품은 ▲자동 추종 및 원격 제어가 가능한 첨단 자율주행 ▲초고화질 4K 카메라 ▲원터치 자동 접이식 폴딩 시스템 기능 등을 갖췄다.

4K 카메라 탑재 자율주행 골프 트롤리 (사진=세나테크놀로지)

첨단 비전 AI 인식 기술과 UWB 초정밀 위치 센서를 결합해 사용자 움직임을 인식한다. 4K 카메라를 통해 라운딩 중 샷과 스윙 장면을 초고화질로 녹화할 수 있다.

간편한 접이식 구조로 원터치 조작만으로 손쉽게 접고 펼 수 있어 차량 트렁크 보관 및 이동이 용이하여 사용 편의성을 극대화했다.

세나는 이번 제품 출시를 시작으로 로봇 사업을 본격화한다. 이를 위해 지난 9월 '로봇 연구소'를 신설하고 제품 개발을 진행 중이다.

황재철 세나 로봇연구소장은 "골프 트롤리를 시작으로 향후 물류·수중 로봇 등 다양한 서비스 로봇 분야로 포트폴리오를 확장해 새로운 성장 동력을 확보하겠다"고 말했다.

한편 세나테크놀로지는 오는 14일 코스닥 시장에 상장한다. 공모가는 5만6천800원 상단을 확정했다. 공모가 기준 시가총액은 약 3천168억원이다.