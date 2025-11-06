세나테크놀로지, IPO 일반청약 경쟁률 885대 1

무선통신 솔루션 전문기업 세나테크놀로지는 4~5일 양일간 진행된 일반투자자 대상 공모주 청약에서 885대 1의 경쟁률을 기록했다고 6일 밝혔다.

청약 건수는 총 37만5천건을 기록했다. 청약 증거금은 약 3.5조원에 달했다.

앞서 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서는 2천158개의 국내외 기관이 참여해 976대 1의 경쟁률을 보였다.

공모가는 밴드가 상단인 5만6천800원으로 확정됐다. 확정 공모가 기준 시가총액은 3천167억원 수준이다.

세나테크놀로지는 전 세계 모터사이클용 팀 커뮤니케이션 시장의 글로벌 1위 기업으로 매출의 95% 이상이 해외에서 발생하는 수출 기업이다.

120년 전통의 독일 모터사이클 전문지 모토라드로부터 7년 연속 통신 시스템 분야 베스트 브랜드로 선정되며 기술력과 브랜드 가치를 입증하고 있다.

작년 연결 기준 매출액 1천675억원, 영업이익 216억원, 당기순이익 190억원을 기록했다. 영업이익률 12.9%, 당기순이익률 11.3%를 달성했다.

2020년부터 2024년까지 영업이익과 당기순이익 연평균 성장률은 약 30%대를 기록하고 있다. 올해 상반기 별도 기준 차입금이 없다.

이번 상장으로 확보한 자금은 사이클링 등 아웃도어 스포츠 및 산업현장 팀 커뮤니케이션 분야로의 사업 다각화를 통해 폭발적인 성장 기반을 마련하는 데 투입한다.

마케팅 강화 뿐만 아니라 글로벌 브랜드 또는 기술 기업의 인수를 바탕으로 단기간 내에 해당 분야의 글로벌 시장에 효과적으로 진출한다는 계획이다.

세나테크놀로지 관계자는 "이번 코스닥 상장은 세나의 글로벌 신규 시장 확장을 위한 중요한 이정표"라고 말했다.