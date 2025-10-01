세나테크놀로지, 美 베네토와 파트너십

무선통신 솔루션 전문기업 세나테크놀로지는가 세계적인 보트 제조사 '그룹 베네토 아메리카'와 공식 파트너십을 체결했다고 1일 밝혔다.

그룹 베네토는 이번 전략적 파트너십을 통해 미국 내 약 400여 딜러에서 세나 해양 통신 제품을 제공한다. 한층 더 원활한 실시간 연결성과 향상된 팀 커뮤니케이션 경험을 선사할 수 있게 됐다.

세나테크놀로지, 그룹 베네토 아메리카 파트너십 (사진=세나테크놀로지)

잭 우 세나 미국법인 최고사업개발 책임자(CBDO)는 "견고하고 사용자 친화적인 세나의 해양 무선 통신 전문성과 기술 리더십이 그룹 베네토와 결합해 해양 스포츠의 연결성을 새롭게 정의하고 있다"고 말했다.

닉 보시넥 그룹 베네토 아메리카 영업 이사는 "지난 몇 년간 다양한 해양 통신 제품을 사용해 본 결과 세나의 솔루션이 가장 사용자 친화적이고 신뢰할 수 있었다"고 밝혔다.

한편 세나의 해양 통신 제품은 2023년 하반기 첫 출시 이후 가파른 매출 성장을 이어가고 있다. 올해 8월 누적 매출은 전년 동기 대비 약 64% 성장했다.