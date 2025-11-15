[지디 코믹스] 판교 대기업 다니는 김부장 딸 결혼식

‘지디 코믹스’는 정보통신기술(ICT) 등 산업계에서 이슈가 되거나 독자들이 궁금해 하고 공감할만 한 주제를 선정해 보기 쉬운 웹툰과, 간단한 텍스트로 연재하는 코너입니다. 일부 상상과 허구가 섞여 있습니다. [편집자 주]

카카오에서 법무·감사·윤리 이슈를 총괄하는 임원 A씨가 최근 자녀 결혼식에 부서 직원을 동원, 축의금 수납 업무를 시켰다는 제보가 나와 논란이 일었습니다.

일부 직원들은 “윤리 감독 임원이 스스로 갑질 했다”며 우려 섞인 목소리를 냈습니다. 직원들 사이에서는 인사평가자가 평가 대상자에게 사적인 지시를 내린 것은 명백한 갑질이라는 지적도 나왔습니다. 나아가 카카오의 전직 공동대표들조차 재임 중 가족 상을 당하고도 회사에 알리지 않았던 전례와 비교된다며 비판의 목소리를 높였습니다.

이에 카카오 측은 현재 사실관계 확인에 나선 상태인데요, 그 결과를 외부에 공개할지는 미지수입니다. 가족 행사에 직원들을 동원했다는 이번 논란, 아직 정확한 사실 관계는 알 수 없지만 여러분의 생각은 어떠신가요?