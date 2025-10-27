세나테크놀로지, 美 사이클링 대회 GFNS 타이틀 스폰서

무선통신 솔루션 전문기업 세나테크놀로지는 미국 최대 규모 아마추어 사이클링 시리즈인 '그란폰도 내셔널 시리즈(GFNS)'의 새로운 타이틀 스폰서로 선정됐다고 27일 밝혔다.

이번 타이틀 스폰서십으로 세나는 지난 4년간 GFNS의 최상위 후원사였던 '수아레스(SUAREZ)' 브랜드를 대체하게 된다.

세나 그란폰도 내셔널 시리즈 (사진=세나테크놀로지)

이번 파트너십으로 GFNS는 2026-2027 시즌 동안 세나 그란폰도 내셔널 시리즈라는 공식 명칭을 사용하게 된다. 미국 사이클링 그란폰도 내셔널 챔피언십을 포함한 6개의 주요 이벤트가 세나의 이름으로 열린다.

세나는 이번 후원을 통해 안전성을 획기적으로 높인 자사의 사이클링 팀 커뮤니케이션 기기 및 스마트 헬멧을 미국 커뮤니티에 본격적으로 알릴 계획이다.

잭 우 세나 최고사업개발책임자(CBDO)는 "사고를 막는 가장 좋은 방법은 동료 라이더들과 지속적으로 소통하여 위험 상황을 미리 방지하는 것"이라며 "사이클리스트들이 팀 커뮤니케이션으로 연결돼 안전하게 라이딩하는 문화를 만들겠다"고 말했다.

한편 세나테크놀로지는 내달 14일 코스닥 시장에 상장한다. 공모자금의 약 35% 가량을 매스 마케팅 자금으로 활용하는 등 상장 이후 공격적인 행보를 이어갈 계획이다.