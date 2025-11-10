세나테크놀로지, '웨이브 인터콤' 가입자 10만 명 돌파

무선통신 솔루션 전문기업 세나테크놀로지는 앱 기반 인터넷 음성 통신(VoIP) 인터콤 서비스인 '웨이브' 가입자가 출시 10개월 만에 10만 명을 돌파했다고 10일 밝혔다.

웨이브는 현재 일평균 200~400여 명의 신규 가입자가 꾸준히 유입되고 있다. 서비스 런칭 이후 현재까지 약 6천200시간 동안 통신 장애 없이 안정적인 서비스를 유지했다.

글로벌 데이터 분석 결과, 가입자 수가 가장 많은 국가는 모터사이클 강국인 독일이며, 충성 고객(높은 재사용률) 비중이 높은 국가는 미국으로 나타났다.

세나테크놀로지 '웨이브 인터콤' (사진=세나테크놀로지)

1회 평균 통신 시간은 약 34분이다. 통신 시간이 가장 긴 국가는 장거리 라이딩 문화가 발달한 북유럽 국가들로 집계됐다.

웨이브 인터콤은 셀룰러 네트워크를 이용해 거리와 인원 제한 없는 그룹 통신이 가능하다. 스마트폰 앱만 설치하면 타사 기기 사용자와도 자유롭게 대화할 수 있다.

기존 세나 기기 사용자는 통신 음영 지역에 들어가면 자동으로 메시 인터콤으로 전환되는 '지능형 웨이브-메시 전환' 기능으로 끊김 없는 통신을 제공한다.

장은석 세나 서비스플랫폼본부장 이사는 "세나가 플랫폼 서비스 기업으로 진화하고 있음을 보여주는 성과"라며 "모든 사용자를 연결하는 글로벌 커뮤니케이션 플랫폼으로 성장해 나가길 기대한다"라고 말했다.

한편 세나는 오는 14일 코스닥 상장을 앞두고 있다. 이번 상장을 통해 총 56만주를 공모할 예정이다. KB증권과 신한투자증권이 공동 주관을 맡았다.