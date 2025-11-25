세나테크놀로지, 3분기 영업익 54억원…전년比 55%↑

세나테크놀로지는 3분기 연결 기준 영업이익이 54억원을 기록했다고 25일 밝혔다. 전년 동기 대비 55% 증가했다.

같은 기간 매출은 457억원으로 22% 늘었다. 3분기 누적 매출은 1천453억원으로 13.6% 증가했고, 영업이익은 194억원으로 8.5% 증가했다.

회사 측은 ▲글로벌 모터사이클 시장 내 지배력 강화에 따른 고마진 제품군 판매 확대 ▲우호적인 환율 효과 ▲신규 사업 부문 매출 가시화 등을 실적 배경으로 꼽았다.

세나테크놀로지 CI

3분기 말 기준 부채비율은 약 28%다. 차입금 의존도 역시 제로에 가까운 사실상 무차입 경영 상태를 유지하고 있다.

세나는 이처럼 탄탄한 본업의 현금 창출력을 바탕으로 수평적 사업 확장에 속도를 낸다. 해양 스포츠 시장과 사이클링 시장 선점에 나섰다.

관련기사

또한 지난 9월 로봇연구소를 신설하고 최근 '2025 로보월드'에서 자율주행 골프 트롤리 '드론캐디 로버'를 공개하며 로봇 시장 진출을 공식화했다.

세나테크놀로지 관계자는 "메시 인터콤 기술을 바탕으로 모터사이클을 넘어 사이클링, 아웃도어, 산업현장, 로봇 등 타겟 시장을 전방위적으로 확대하며 '글로벌 커뮤니케이션 플랫폼 기업'으로 도약하고 있다"고 말했다.