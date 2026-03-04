국산 AI 기술 자립 가속…정부, 오픈소스로 'AX 전환' 견인

과학기술정보통신부가 국내 산업의 기술 자립과 신속한 인공지능(AI) 전환을 위해 오픈소스 생태계 조성에 나선다.

과기정통부는 '2026년 오픈소스 AI·소프트웨어(SW) 개발·활용 지원사업' 과제를 공모한다고 4일 밝혔다. 이번 사업은 제조와 서비스 등 산업 현장에서 필요한 AI 소프트웨어를 국내 기업과 기관이 개발하고, 이를 오픈소스로 공개해 글로벌 경쟁력을 확보하는 데 목적이 있다.

이번 지원사업은 총 92억원 규모로 AI·SW 기업, 대학, 연구기관이 단독 또는 컨소시엄 형태로 참여할 수 있다. 사업 분야는 크게 AI 분야 오픈소스 SW 개발 지원과 오픈소스 AI·SW 활용 지원으로 구성된다.

우선 AI 인프라 및 데이터 처리 등 공통 소프트웨어 개발을 지원하며 과제당 최대 7억원이 배정된다. 제조·의료·공공 등 현장에서 즉시 사용 가능한 AI 솔루션의 사업화를 통해선 과제당 최대 11억 4000만원을 지원한다.

정부는 분야별로 5개 내외 과제를 선정할 예정이다. 선정된 기업들이 오픈소스 활용 과정에서 겪는 법적·기술적 어려움을 최소화할 수 있도록 전문 컨설팅도 제공할 계획이다.

이번 사업 공모는 이날부터 다음 달 3일까지 진행된다. 상세 내용은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA) 누리집에서 확인할 수 있다. 오는 17일 오후 2시 서울 강남구 한국과학기술회관에서 사업 설명회가 열릴 예정이다.

남철기 소프트웨어정책관은 "AI 경쟁 승부처는 서비스를 빠르게 구현하고 안정적으로 운영하는 소프트웨어 역량으로 이동할 것"이라며 "우수한 오픈소스를 발굴해 국내 개방형 AI 생태계 구축에 기여하고 국내 기업이 안정적인 운영 기반을 마련할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.