AX엔진 강화 AI 3강 도약 "시동"...과기정통부, 기초·전략기술 등 포함 8.1조원 투입

과학기술정보통신부 새해 총 8조 1,188억원을 투자하는 연구개발사업 종합시행계획을 확정하고, 본격적으로 사업을 추진한다고 1일 밝혔다.

과학기술 분야에는 6조 4,402억원, 정보통신‧방송(ICT) 분야는 1조 6,786억원을 지원한다. 전년대비 약 25.4% 증가한 예산이다. 이 예산에는 국가과학기술연구회, 직할출연기관, 과학기술단체지원사업 등은 제외됐다.

목표는 과학기술 기반 혁신성장 추진 및 AI 3강 도약 본격 시동이다.

과학기술 기반 혁신성장에 6.4조원 투입…기초·전략기술 육성이 핵심

과학기술분야는 도전적·혁신적 연구개발을 기반으로 미래 전략기술 육성에 전력 투구한다.

출처: 과학기술정보통신부

바이오, 양자 등 미래 유망기술 투자를 확대하고, 반도체·디스플레이·이차전지 등 초격차 실현을 위한 원천기술개발에 집중한다.

세부적으로 ▲AI-네이티브 첨단바이오 자율실험실(‘26 신규, 135억원), ▲양자과학기술 플래그십 프로젝트(‘26, 500억원) ▲차세대 광기반 연산반도체 핵심기술개발(‘26 신규, 46.3억원), ▲차세대 융복합 프리폼 디스플레이 핵심기술개발(‘26 신규, 47억원), ▲미래혁신선도형 이차전지 원천기술개발(‘26 신규, 50억원) 등이다.

글로벌 공급망에 대응할 나노·소재, 에너지 수요 및 기후변화 대응을 위한 미래에너지 투자도 강화하고, 변혁적 기술 선점을 위한 한계도전 R&D와 융합연구 지원도 지속한다. 특히, 과학기술에 인공지능(AI) 접목을 통해 강점 분야 연구개발 및 과학적 난제 해결 등 인공지능 모델을 활용한 기술혁신도 가속화한다.

예산은 ▲국가전략기술미래소재개발(‘26, 935.7억원) ▲가동원전 안전성 향상 핵심기술 개발(‘26, 383.2억원) ▲AI+S&T 혁신기술개발(’26 신규, 45억원) 등이다.

R&D 기초체력도 강화한다. 예측 가능하고 지속성 있는 기초연구 생태계 조성을 위해, 기본연구 복원과 함께 연구기간 확대, 우수성과 과제에 대한 후속연구 확대 등 연구자 성장 지원을 확대한다.

기초연구사업(개인연구+집단연구)이 지난해 2.3조원, 1.2만여개 과제에서 새해엔 2.7조원, 1.5만여개 과제로 늘었다.

우수 과학기술 인재 확보를 위해선 미래 첨단기술 분야 석·박사급 인재양성 지원과 이공계 연구생활장려금 참여대학을 확대(’25, 600억, 35개교 → ’26, 830억, 50개교 이상)한다. 또 국가과학자제도를 도입해 우수과학자·공학자가 국가와 공동체를 위한 연구에 몰입하도록 하고, 해외 우수인재 확보를 위한 홍보 활동 및 유치사업도 확대한다.

과학기술혁신인재양성 사업에는 769억원), 국가과학자 지원에는 25억원을 책정했다.

이외에 ▲다목적 방사광가속기 구축(’26, 1,188억원) ▲국가 플래그십 초고성능 컴퓨팅 인프라 고도화 사업(’26, 684.4억원) ▲4극 3특별 과학기술혁신지원(‘26, 789억원)

▲공공연구성과 사업화·창업지원(’26, 930.5억원) ▲공공행정서비스 혁신기술개발(’26, 98억원) ▲유럽연합 다자연구혁신 프로그램 참여지원(’26, 125.1억원) ▲해외 우수연구기관 협력허브 구축(’26, 301억원) 등을 적극 추진한다.

AI대전환 가속…반도체·양자·보안·인재 양성에 과감한 투자

ICT 분야에서는 국가 AI 대전환 가속화를 위한 AX 엔진(AI, AI반도체, 양자 등) 및 첨단 인프라(차세대통신, 사이버보안 등) 핵심기술 확보와 AI 고급인재 양성에 집중 투자하고, 피지컬AI 등 지역 AX 혁심거점 조성도 본격 착수한다.

우선 AI, AI반도체, 양자 등 AX 엔진 분야 핵심기술 투자를 강화한다. 기존 AI의 한계를 극복하는 차세대 AI 원천기술 개발을 확대하고, 피지컬AI 선도기술 확보에 착수한다.

저전력 AI반도체 고도화와 함께 국산 NPU 기반의 AI컴퓨팅 기술 자립화를 추진하는 한편, 양자통신·센서 상용화, 양자 공정 기술 국산화 등 양자분야 R&D도 적극 지원한다.

자료:한국표준과학연구원이 개발한 20큐비트급 초전도 양자컴퓨팅 시스템.(사진=KRISS)

세부 예산은 ▲경량·저전력AI한계극복(’26 신규, 90억원), ▲인간인지기반AI핵심원천(’26 신규, 100억원), ▲피지컬AI선도기술개발(’26 신규, 150억원), ▲자율행동체온디바이스응용지원(’26 신규, 60억원), ▲차세대지능형반도체기술개발(설계)(’26, 189억원), ▲K-클라우드기술개발(’26, 608억원), ▲양자플래그십프로젝트(통신‧센서)(’26, 302억원), ▲국가양자팹혁신생태계조성(’26 신규, 50억원) 등이다.

디지털 첨단 인프라 확보를 위해 AI 기반 네트워크, 6G, 저궤도 위성통신 등 차세대통신 분야 기술 주도권을 확보하고 AI 보안 내재화, 양자내성암호 체계 전환 등 사이버보안 강화를 위한 투자도 강화한다.

주요 예산을 보면 ▲AI-RAN선도프로젝트(’26 신규, 90억원), ▲차세대네트워크(6G)산업기술개발(’26, 1,068억원), ▲AI생태계보안내재화(’26 신규, 36억원), ▲정보보호핵심원천기술개발(‘26, 1,074억원) 등이다.

AI·디지털 전환을 선도하는 고급인재 양성도 강화한다. AX대학원 신설 등 전략분야 특화대학원 지원을 확대하고 신진연구자 중심 R&D 연계, 기업‧대학 공동연구, 해외 AI 연구자 유치 등을 통한 인재양성도 대폭 강화한다.

예산과 사업은 ▲AI대학원(‘26, 400억원, 10개), ▲AX대학원(’26 신규, 150억원, 10개), ▲AI융합대학원(‘26, 60억원, 4개), ▲AI반도체대학원(‘26, 90억원, 3개), ▲융합보안대학원(‘26, 55억원, 7개), ▲AI최고급신진연구자(‘26, 340억원), ▲생성AI선도인재(‘26, 270억원), ▲최고급AI해외인재(‘26, 100억원) 등이다.

4개 권역(호남권, 대경권, 동남권, 전북) AX 혁신거점 조성을 위한 대형 R&D에 착수한다. 광주‧대구 지역에 AX R&D‧실증 허브를 조성*하고, 경남‧전북 지역에서는 제조분야 피지컬AI** 특화 핵심기술 확보를 추진한다.

예산은 ▲AX실증밸리조성(’26 신규, 226억원), ▲지역거점AX혁신기술개발(’26 신규, 110억원), ▲인간-AI협업형LAM(’26 신규, 667억원), ▲협업지능피지컬AI기반SW플랫폼(’26 신규, 767억원) 등이다.

과기정통부는이와함께 데이터 기반 R&D 관리도 본격 추진한다. 또 불필요한 연구행정 절차를 간소화하고, 해외에서 복귀한 연구자들이나 국내에서 활동하는 해외 연구자들도 R&D에 참여할 수 있도록 영문 공고 사업도 확대한다.

이와 함께, 대국민 공모전, 경진대회 등 R&D 기획 단계부터 국민 참여를 제고할 계획이다.

관련기사

ICT 분야는 연구자 도전·창의적 연구몰입을 위해 과제신청 및 수행 시 불필요한 제출 서류를 축소(13종→10종)하고, 제출 분량을 제한하는 등 연구자의 행정 부담을 최소화한다. 또한 도전적인 연구목표 달성 실패를 용인하고, 연구자가 도전적인 목표를 설정하여 연구를 수행하도록 평가등급을 폐지한다.

한편, 과기정통부는 이번에 확정된 종합시행계획에 따라 신규사업·과제별 추진 일정을 1월 2일자로 공고한다. 1월 중 진행되는 정부 연구개발사업 부처합동 설명회를 통해 구체적인 내용, 과제 공모 시기, 절차 등을 설명할 예정이다.