과기정통부, 'AI 민생 10대 프로젝트' 시동…8개 과제 수행사 공모

정부가 국민 실생활과 밀접한 민생 현장에 인공지능(AI)을 전면 도입해 공공 서비스 혁신에 나선다.

과학기술정보통신부는 'AI 민생 10대 프로젝트'를 본격 추진하기 위해 농산물 물가 관리, 소상공인 컨설팅 등 8개 신규 과제의 사업자 공모를 시작한다고 11일 밝혔다. 이번 프로젝트는 국민이 일상에서 AI 혁신의 혜택을 즉각 체감할 서비스를 조기에 도입하는 것이 핵심이다.

과기정통부는 이번 공모를 통해 AI 솔루션 개발과 실증을 담당할 전문 기업 컨소시엄을 선정한다. 선정된 기업은 최대 2년간 지원을 받는다. 농산물 가격 비교 정보 제공과 국세 상담 시스템, 국가유산 해설 등 3개 과제는 이르면 내년 중 실제 서비스를 시작할 수 있도록 속도감 있게 개발될 예정이다.

(사진=과학기술정보통신부)

과제별 내용을 살펴보면, 우선 농림축산식품부와 협력해 판매처별 가격 비교와 대체 식재료를 추천하는 'AI 에이전트' 기반 플랫폼을 구축해 가계 물가 안정에 기여할 방침이다. 소상공인을 위해서는 중소벤처기업부와 함께 매장 매출 증대와 비용 절감을 돕는 맞춤형 경영 컨설팅 솔루션을 개발한다.

치안 및 안전 분야의 변화도 눈에 띈다. 경찰청은 제보와 민원에 즉시 대응하는 '모두의 경찰관'을, 해양경찰청은 외국어선 식별과 불법 단속 효율을 높이는 '딥 블루 아이'를 각각 도입해 해양 주권과 골든타임 확보에 주력한다. 국세 상담 대기시간 단축, 인허가 민원 사전진단 등 행정 편의를 높이는 다양한 AI 전환(AX) 과제도 포함됐다.

사업수행자 선정 시에는 한국어 처리 능력과 보안성을 집중적으로 평가한다. 특히 국산 신경망처리장치(NPU)를 활용하는 기업을 적극 장려해 국내 AI 생태계의 자생력도 확보할 계획이다.

이도규 과기정통부 정보통신정책실장은 "기존 공공 서비스의 틀을 깨고 국민 개개인의 상황에 맞는 맞춤형 서비스를 제공하겠다"며 "이번 프로젝트가 국내 AI 산업의 마중물이 되어 국민 모두가 혜택을 누리는 AI 기본사회 구현의 초석이 되길 기대한다"고 밝혔다.