박인규 과기정통부 본부장 "캐나다 AI와 韓 제조역량 결합해 경쟁력 제고"

정부가 캐나다 퀘벡주와 손잡고 인공지능(AI) 반도체 및 전략경제 분야에서 전방위적 협력을 강화한다.
6일 과학기술정보통신부에 따르면 박인규 과학기술혁신본부장은 이날 오전 과학기술자문회의 지원단 대회의실에서 크리스토퍼 스킷 캐나다 퀘벡주 국제관계부 및 프랑코포니 장관과 양자 면담을 했다.
양측은 한국과 퀘벡주 간 진행 중인 AI 분야 공동 연구와 인력 교류 현황을 공유하고 협력 확대 방안을 논의했다. 특히 1000명 이상 머신러닝 전문 연구원을 보유한 AI 연구소인 퀘벡의 'MILA' 연구소가 한국과의 협력에 적극적인 의향을 밝히고 구체적인 방안을 제안했다.
박인규 본부장은 "AI 기술력이 우수한 캐나다와 AI 반도체 및 제조 역량이 뛰어난 한국이 협력한다면 양국 과학기술 발전과 산업 경쟁력 제고에 크게 기여할 것"이라고 강조했다.
아울러 박 본부장은 양국 간 진행 중인 잠수함 사업 수주 논의를 언급하며 "AI 등 과학기술적 측면에서 적극적으로 협력해 시너지 효과가 발생할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.