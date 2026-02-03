"AI가 위험 미리 본다"…과기정통부, 디지털트윈 안전관리 고도화

과학기술정보통신부가 인공지능(AI)과 디지털트윈 기술을 결합해 일상 속 안전사고를 선제적으로 예방하는 'AI 전환(AX) 안전 관리' 체계 구축에 나선다.
과기정통부는 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 함께 'AI 기반 안전관리분야 디지털트윈 선도' 사업 공모를 실시한다고 3일 밝혔다. 이날부터 다음 달 10일까지 공고하는 이번 사업은 실시간 데이터 분석과 시뮬레이션을 통해 재난 및 안전사고를 예측하고 최적의 대응 방안을 마련하는 것이 핵심이다.
과기정통부는 질병안전, 생활안전, 산업안전 등 3개 분야에서 총 6개 과제를 선정해 지원한다. 선정된 컨소시엄에는 과제당 약 9억원, 총 54억원 규모 예산이 투입된다. 참여를 희망하는 기업은 실제 현장에서 서비스를 활용할 지자체나 공공기관 등과 컨소시엄을 구성해야 한다.
주요 과제 예시로는 ▲감염병 확산 경로 예측(질병) ▲적·녹조 발생 및 확산 예측(생활) ▲유해가스 확산 시뮬레이션 기반 환기 시스템 가동(산업) 등이 꼽힌다. 선정된 기업은 올해 말까지 현장 실증을 마쳐야 하며, 사업 종료 후에도 3년간 지속적인 운영 계획을 수립해 서비스의 안착을 도모해야 한다.
정부가 이번 사업에 속도를 내는 이유는 글로벌 기술 트렌드와 궤를 같이한다. 현재 엔비디아는 기후 디지털트윈 플랫폼 '어스-2'를 통해 태풍 경로를 예측하며, 구글은 '플러드 허브'를 통해 전 세계 홍수 예보 서비스를 제공하고 있다.
이도규 과기정통부 정보통신정책실장은 "이번 사업을 통해 안전관리 현장의 AX를 가속화하고 국민이 체감할 수 있는 디지털 안전 서비스 모델을 구체화할 것"이라며 "역량 있는 기업들이 참여해 국민 안전을 강화하는 기술적 기반을 마련해주길 기대한다"고 말했다.