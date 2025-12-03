아비바, '디지털 트윈' 업그레이드…자산·운영 데이터 통합

아비바가 디지털 트윈 기능을 확대해 데이터 활용·운영 효율 높이기에 나섰다.

아비바는 '아비바 자산 정보 관리'를 비롯한 '아비바 시스템 플랫폼' '아비바 PI 데이터 인프라스트럭처'를 업그레이드했다고 3일 밝혔다. 또 산업 인텔리전스 플랫폼 '커넥트'로 디지털 트윈 기능 전반을 제공한다고 발표했다.

이번 개편은 디지털 트윈 확장성과 IT 운영 부담을 줄이기 위한 목적에서 이뤄졌다. 슈나이더일렉트릭의 '이노베이션 서밋'서 공개된 업데이트는 커넥트 기반 데이터 전송을 단순화해 데이터 가용성을 높이고, 인프라 비용 절감과 분석 환경 정밀도 확대를 핵심으로 뒀다.

아비바가 디지털 트윈 기능을 확대해 데이터 활용·운영 효율 높이기에 나섰다. (사진=아비바)

아비바는 고정밀·확장형 디지털 트윈 활용 사례를 구현하도록 지원한다. 실시간 인사이트 확보, 자산 신뢰성 강화, 의사결정 가속화 등 주요 운영 성과를 개선하고, 엔지니어링·운영·IT 간 데이터 사일로를 제거해 조직 전반의 협업을 강화할 수 있도록 하는 것이 목표다.

롭 맥그리비 아비바 최고제품책임자(CPO)는 "우리 기술은 산업 데이터 표준에 따라 자산 정보를 집계하고 컨텍스트화하며 검증해 신뢰도 높은 디지털 트윈을 구현하는 데 활용되고 있다"며 "커넥트 플랫폼과 마이크로소프트 애저 기반 환경에서 자산 정보와 실시간 운영 데이터를 통합해 인공지능(AI) 기반 분석 대시보드를 통해 더 큰 가치를 창출한다"고 밝혔다.

관련기사

아비바 자산 정보 관리 소프트웨어는 이번 업데이트로 단일 사용자 인터페이스(UI)에서 신뢰가 보장된 자산 컨텍스트를 제공한다. 배관·계장도(P&ID), 도면, 각종 문서부터 센서 데이터, 공정 이벤트, 이력 성능 지표까지 모든 정보를 한 화면에서 통합 분석할 수 있어 현장과 본사 간 협업과 의사결정 속도를 높인다.

아비바 PI 데이터 인프라스트럭처는 운영 데이터를 빠르게 연결·정리·활용할 수 있는 유연한 인프라 기반을 제공한다. 하이브리드 연결성, 시각화, 분석 역량이 강화되며, 산업 디지털 트윈 데이터 기반 역할이 더욱 확대된다.