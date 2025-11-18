"AI로 실시간 설계"…엔비디아, 오픈 모델 '아폴로' 공개

엔비디아가 산업 시뮬레이션을 더 빠르고 정확하게 만들기 위한 오픈 모델 제품군을 내놨다.

엔비디아는 16~21일까지(현지시간) 미국 세인트루이스에서 열리는 '슈퍼컴퓨팅 2025(SC25)'에서 오픈 모델 제품 '아폴로'를 발표했다. 이를 통해 기존 시뮬레이션 소프트웨어(SW)에 실시간 인공지능(AI) 기능을 넣을 수 있도록 지원한다.

아폴로는 반도체 결함 검사나 열·기계 설계, 구조 해석, 기상·기후 예측 등 산업 전반의 계산 작업을 효율적으로 처리하기 위해 만들어진 물리 최적화 모델로 구성됐다. 제조와 자동차, 에너지 산업에서 널리 쓰이는 전산 유체 역학(CFD) 시뮬레이션도 가속할 수 있다.

엔비디아가 오픈 모델 제품 '아폴로'를 발표했다. (사진=엔비디아)

아폴로는 신경 연산자와 트랜스포머, 디퓨전 모델 같은 최신 AI 기술을 각 산업 전문 지식과 결합해 더 높은 정확도를 제공한다. 개발자는 사전 훈련된 모델과 참조 워크플로를 활용해 필요에 맞게 모델을 빠르게 적용할 수 있다.

현재 어플라이드머티어리얼즈를 비롯한 케이던스, 램리서치, 루미너리클라우드, KLA, 피직스X, 리스케일, 지멘스, 시놉시스 등 주요 글로벌 기업은 이미 아폴로를 활용해 제품 개발과 공정 시뮬레이션을 가속하고 있다. 해당 기업은 기존보다 빠르게 설계 검증을 수행하고 공정 정확도를 개선할 수 있게 됐다고 밝혔다.

어플라이드머티어리얼즈는 AI 물리를 활용해 반도체 공정 챔버의 유동과 플라즈마, 열 환경을 실시간으로 시뮬레이션하고 있다. 기존 대비 최대 35배 빨라진 속도로 새로운 소재나 공정 조건을 탐색할 수 있다.

케이던스는 항공기 전체를 디지털 트윈으로 구현하기 위해 피델리티 찰스 솔버와 밀레니엄 M2000 슈퍼컴퓨터를 활용해 훈련 데이터를 구축했다. 이 데이터는 실시간 항공기 시뮬레이션에 활용되는 AI 모델 기반이 되고 있다.

램리서치는 엔비디아와 플라즈마 리액터 시뮬레이션을 AI 기반으로 가속하는 작업을 진행 중이다. KLA는 아폴로 모델을 반도체 공정 제어에 활용해 기존 솔루션 정확도를 더욱 끌어올릴 방침이다.

엔비디아는 아폴로 모델을 빌드닷엔비디아닷컴과 허깅 페이스와 자체 NIM 마이크로서비스를 통해 제공할 예정이다. 사용자는 등록을 통해 출시 알림을 받을 수 있다.