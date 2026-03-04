위플로, WBE와 중거리 자폭드론 체계 국내 유지정비 협력

인공지능(AI) 진단 솔루션 기업 위플로는 지난 26일 DSK 2026에서 폴란드 방산기업 WB일렉트로닉스(WBE)와 중거리 자폭 드론 체계 국내 유지정비 협력을 위한 양해각서(MoU)를 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 MOU는 WBE가 개발한 중거리 자폭 드론 체계의 한국 운용을 위한 국내 유지정비(MRO) 및 지속운용 체계 구축 가능성을 공동으로 모색하기 위해 마련됐다.

양사는 국내에서 운용되는 해당 체계에 대한 검사, 시험, 유지보수 및 수리 역량을 검증하고, 국내 운용 환경에 최적화된 현지화 유지정비 모델을 검토할 계획이다.

김의정 위플로 대표(왼쪽)와 존 베이슨 WBE 고문(오른쪽)이 MOU 세레모니 기념 사진을 촬영하고 있다. (사진=위플로)

위플로는 무인 항공 시스템 비행 전 기체 상태를 진단하고 감항성을 평가할 수 있는 AI 기반 점검·평가 플랫폼을 개발해 왔다. 무인 시스템 전용 유지정비 허브 및 인프라를 구축하고 있다.

WBE는 폴란드 최대 민영 방산기업 WB그룹 계열사다. 배회형 탄약 시스템 및 무인 타격 체계의 설계·제조·통합 분야에서 글로벌 경쟁력을 보유하고 있다. 대한민국 국군에 자폭형 무인기인 워메이트를 납품한 바 있다.

양사는 향후 국내 국방 주요 이해관계자를 대상으로 공동 기술 협의를 진행하고, 제안된 유지정비 개념 및 운영 모델을 단계적으로 시연할 방침이다.

김의정 위플로 대표는 "AI 기반 점검 기술과 국내 유지정비 인프라를 결합해 무인 전력의 안정적인 운용을 지원하고, 해외 방산기업이 국내에서 현지화된 지속운용 체계를 구축할 수 있도록 산업 파트너로서 역할을 확대해 나가겠다"고 말했다.

존 베이슨 WBE 고문은 "위플로 솔루션을 활용해 한국 내 운용 안정성을 높이는 동시에, 향후 해외 시장에서도 통합 유지정비 모델을 확대해 나갈 수 있을 것"이라고 밝혔다.