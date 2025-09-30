위플로, 美가트너 '이머징 테크' 보고서 등재

글로벌 VC 투자 유치 드론 스타트업 상위 9곳 포함

디지털경제입력 :2025/09/30 22:32

미래 모빌리티 예지정비 솔루션 기업 위플로는 미국 가트너가 발간한 '이머징 테크: 피지컬 AI 분야 최고 투자 유치 스타트업' 보고서국내 기업으로는 유일하게 등재됐다고 30일 밝혔다.

가트너에 따르면 이 연구는 2023년 1월부터 올해 6월까지 벤처 캐피털 투자를 유치한 130개의 피지컬 AI 스타트업을 분석했다. 이들은 총 123억 달러(한화 약 16조 6천50억 원)의 벤처캐피탈(VC) 자금을 유치했다.

위플로는 드론 카테고리에서 가장 많은 자금을 유치한 9개 스타트업 목록에 포함됐다.

위플로가 가트너 '이머징 테크' 보고서에 유일한 한국 기업으로 등재됐다. (사진=위플로)

가트너 보고서는 "선도적인 스타트업들은 일반적인 부품에 의존하기보다 드론 이미지 수집 하드웨어부터 제어 및 분석 소프트웨어까지 모든 요소가 원활하게 작동하도록 설계된 통합 드론 플랫폼을 구축하고 있다"고 분석했다.

위플로가 포함된 드론 부문에는 군사 및 국방 애플리케이션을 위한 자율 무인 항공 시스템(UAS)을 제공하는 '실드 AI'와 고품질 센서 및 이미지 수집을 위한 자율 드론 및 카메라 플랫폼을 개발하는 '스카이 디오'가 함께 올랐다.

위플로는 2022년 한화시스템에서 분사한 이래 드론, 에어택시, 전기차 등 전기 모빌리티의 건전성을 비접촉 방식으로 진단할 수 있는 솔루션을 개발하고 있다

김의정 위플로 대표는 "앞으로도 고도로 통합된 AI 및 하드웨어 솔루션을 통해 고객의 운영 효율성을 극대화하고, 드론을 포함한 미래 모빌리티 산업의 예지정비 표준을 제시하며 글로벌 시장 공략에 적극적으로 나설 것"이라고 밝혔다.

