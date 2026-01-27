위플로, 싱가포르 에어쇼서 '드론정비 플랫폼' 선봬

국방·항공 정비(MRO) 전문 기업 위플로는 오는 2월 3일부터 6일까지 열리는 '싱가포르 에어쇼 2026'에서 해외 항공우주·방산 업체(OEM)를 대상으로 인공지능(AI) 기반 드론 정비 플랫폼을 선보인다고 27일 밝혔다.

위플로는 이번 행사에서 글로벌 항공우주 분야 엑셀러레이터인 스타버스트의 지원을 받아 스타트업 전시 프로그램에 참여한다. 부스 운영과 함께 기술 피칭을 진행하며, 드론 및 무인체계 정비 분야 데이터 기반 유지보수 역량을 소개할 예정이다.

위플로 싱가포르 에어쇼 부스 (사진=위플로)

위플로 AI 기반 자동 점검 시스템은 비접촉 방식으로 드론 기체의 상태 데이터를 수집·분석해 주요 부품 이상 여부를 자동으로 진단한다. 데이터는 정비 이력 관리와 예측 정비에 활용해 기체 가동률을 높이고 군용 무인체계 정비 체계를 디지털화한다.

해외 OEM이 국내 시장에 진출할 때 겪는 국방 규제 대응과 후속 군수지원 체계 구축 부담을 줄일 수 있는 협력 모델도 함께 제시한다. 국내 기업이 정비 데이터 관리와 현장 기술 지원을 담당함으로써, 해외 업체 입장에서는 절충교역 이행과 장기 군수지원 리스크를 낮출 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

위플로는 국내 방산 분야에서 기술 실증 경험을 쌓아왔다. 지난해 방위사업청 '방산혁신기업 100'에 선정됐으며, 육군 드론봇 전투단 전투실험사업에 참여해 AI 기반 무인기 자동 점검 시스템의 군 적용 가능성을 검증했다. 멀티콥터와 고정익 드론을 대상으로 자동화 점검 기술을 적용해 운용 효율성과 정비 편의성을 시험했다.

김의정 위플로 대표는 "군 운용 환경에서는 사이버 보안과 데이터 주권을 충족하면서 현장 적용이 가능한 정비 체계가 중요하다"며 "위플로 AI 진단 기술이 글로벌 방산 업체들과의 협력 모델로 확장될 수 있는 가능성을 보여주겠다"고 말했다.

위플로는 이번 에어쇼를 계기로 드론·무인체계와 항공 분야 글로벌 OEM, 국방 기관과의 협력 기회를 모색하고, 한국 내 무인체계 MRO 분야에서 장기 파트너십을 확대해 나간다는 계획이다.