SK인텔릭스 나무엑스, iF 디자인 어워드 2026 수상

SK인텔릭스는 세계 3대 디자인 어워드로 꼽히는 독일 국제 디자인 공모전 'iF 디자인 어워드'에서 총 5개 제품이 제품 디자인 부문 본상을 수상했다고 3일 밝혔다.

iF 디자인 어워드는 1953년 독일 인터내셔널 포럼 주관으로 시작됐다. ▲제품 ▲패키지 ▲커뮤니케이션 ▲콘셉트 ▲인테리어 ▲건축 ▲서비스 디자인 ▲사용자 경험(UX) ▲사용자 인터페이스(UI) 등 9개 부문에서 매년 우수 제품을 시상하고 있다.

SK인텔릭스 웰니스 로봇 '나무엑스' (사진=SK인텔릭스)

올해 수상 제품은 세계 최초 웰니스 로보틱스, 나무엑스를 비롯해 정수기 3종이다. 나무엑스 본체 'A1'과 실내 공기질을 실시간 모니터링하는 '에어 센서'가 함께 수상하며 차별화된 디자인 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

나무엑스는 자율주행과 100% 음성 컨트롤 기반 에어 솔루션, 비접촉식 바이탈 사인 체크 등 첨단 기능을 하나의 디바이스에 통합한 초지능형 AI 웰니스 플랫폼이다.

한국 전통 미학을 대표하는 달항아리의 조형미를 현대적으로 재해석한 디자인과 브랜드 철학을 반영한 공간 친화적 설계, 직관적인 사용자 경험을 구현한 완성도 등을 종합적으로 인정받아 제품 디자인 부문 본상을 수상했다.

관련기사

나무엑스는 최근 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES에서 CES 혁신상을 수상하며 디자인 경쟁력을 인정받았다. 오는 5일(현지시각)까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 모바일 전시회 'MWC26'에도 참가했다.

SK인텔릭스 관계자는 "전 사업 영역에서 세계 최고 수준 경쟁력을 확보하기 위해 투자를 지속하고 있다"며 "차별화된 기술과 디자인 철학을 바탕으로 고객의 일상을 더욱 건강하고 풍요롭게 만드는 AI 웰니스 플랫폼 기업으로 도약하겠다"고 말했다.