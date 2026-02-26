SK 나무엑스, MWC26 출전

SK인텔릭스는 세계 최초 웰니스 로보틱스 '나무엑스'의 혁신 기술을 선보이기 위해 오는 3월 2일부터 5일(현지시각)까지 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아에서 열리는 세계 최대 모바일 전시회 'MWC26'에 참가한다고 26일 밝혔다.

SK인텔릭스는 SK텔레콤이 마련한 전시관에서 웰니스 로봇 '나무엑스'를 앞세워 자율적으로 판단하고 수행하는 '에이전틱 AI' 기반 혁신적인 웰니스 경험과 함께 글로벌 시장을 선도하는 기술 경쟁력을 관람객들에게 선보일 예정이다.

SK텔레콤 전시관 내 SK인텔릭스 '나무엑스' 전시 조감도 (사진=SK인텔릭스)

나무엑스는 인간 중심 AI 기술을 바탕으로 자율주행과 100% 음성 컨트롤이 가능한 에어 솔루션, 비접촉식 바이탈 사인 체크 등 다양한 기능을 하나의 디바이스로 통합 제공하는 세계 최초의 웰니스 로봇이다. 올해 CES에서 혁신상을 수상했다.

먼저 에어 센서로 오염 물질을 감지해 스스로 이동·정화하는 '에어 솔루션'과 비접촉 방식 원격 광혈류측정(rPPG) 기술을 활용해 체온·심장활동강도·맥박·산소포화도·스트레스 지수 등 5가지 주요 건강 지표를 10초 이내에 측정하는 '바이탈 사인 체크' 등 기능을 선보인다.

사용자를 인식해 실시간 공간 변화에 따라 이동하는 '팔로우 미' 기능과, 구글 제미나이 모델을 연동한 대화형 인터랙션을 통해 로봇이 사용자의 자연어 요청을 이해하고 이를 구조화된 명령으로 변환해 실행하는 고도화된 상호작용 과정도 시연한다.

신규 기능과 향후 서비스 계획도 공개한다. 이상 상황 감지와 외부 침입을 실시간 모니터링하는 '시큐리티' 기능을 새롭게 선보이며, 이를 기반으로 한 긴급 출동형 '보안 경비 서비스' 계획도 함께 공개한다.

생체 신호와 개인 건강 기록을 통합 분석해 명상·영양·수면 케어 등 초개인화된 맞춤형 웰니스 솔루션을 제공하는 '헬스케어 챗봇' 기능 등 서비스 운영 계획도 선보인다.

보안 기술력도 소개한다. 자율주행·음성인식·바이탈사인 측정 등 민감 데이터를 다루는 웰니스 플랫폼 특성을 고려해 기획 단계부터 '시큐어 바이 디자인'을 적용하는 한편, 설계 전 과정에 보안을 내재화했다.

또한 온디바이스 암호화를 통해 외부 침입 가능성을 최소화하고, 정기적인 모의 해킹과 버그바운티 프로그램을 통해 검증된 보안 경쟁력을 현장에서 소개한다.

나무엑스 관계자는 "데이터 기반 초개인화된 맞춤형 케어를 통해 고객 일상을 보다 건강하고 풍요롭게 만드는 통합 웰니스 플랫폼으로 진화하고 있다"며 "혁신 기술력과 글로벌 협력을 바탕으로 로보틱스를 통한 웰니스 영역 혁신을 주도할 것"이라고 말했다.