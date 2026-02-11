안무인 SK인텔릭스 대표 "AI 웰니스 플랫폼 선도기업 도약"

10일 수펙스 2026서 비전·전략 발표

2026/02/11

SK인텔릭스는 지난 10일 서울시 광진구 그랜드 워커힐 서울 비스타홀에서 구성원 간 소통과 화합을 위한 '수펙스 2026'을 개최했다고 11일 밝혔다.

행사는 지난 한 해의 성과를 돌아보고 2026년 더 큰 도약과 변화에 대한 결의를 다지기 위해 마련됐다. 안무인 대표이사를 비롯한 주요 경영진과 함께, 제품 관리 및 고객 서비스를 전담하는 멤버스 케어(MC), 세일즈 파트너(SP) 등 현장 판매 조직과 구성원 등 500여 명이 참석했다.

안무인 SK인텔릭스 대표가 10일 그랜드 워커힐 서울 비스타홀에서 열린 '수펙스 2026'에서 새해 비전과 전략방향을 발표하고 있다. (사진=SK인텔릭스)

안무인 대표는 개회식에서 새해 비전과 전략 방향을 공유하며 'AI 웰니스 플랫폼'으로의 진화에 대한 의지를 표명했다. ▲렌탈 비즈니스 본원적 경쟁력 강화 ▲고객 경험 혁신을 통한 AI 기반 웰니스 마켓 선도를 핵심 과제로 제시했다.

안 대표는 "단순한 렌탈 기업을 넘어 고객의 건강과 삶의 질을 혁신하는 'AI 웰니스 플랫폼' 선도 기업으로 도약하자"고 당부했다.

이어진 시상식에서는 판매와 서비스 등 각 영역에서 탁월한 성과를 거두며 회사의 성장을 이끈 우수 구성원들에 대한 격려가 이어졌다. 특히 최고상인 '수펙스상'은 전주덕진지국 이용호 MC, 구미동부지국 권현주 지국팀장, 광주송정지국 이은정 지국장 등 3명이 수상했다. 이를 포함해 총 53명의 수상자에게 상패와 상금이 수여됐다.

올해 행사는 단순한 시상식을 넘어 전 구성원이 하나 되는 축제의 장으로 꾸며졌다. 전국체전 컨셉을 도입한 '수펙스 퀴즈 대항전' 등 소통 프로그램이 진행됐다. 이어 인기 가수 노라조와 임창정의 축하 공연이 이어졌다.

안무인 SK인텔릭스 대표는 "올해는 SK인텔릭스가 'AI 웰니스 플랫폼' 기업으로 거듭나는 중요한 분기점이 될 것"이라며 "모든 구성원이 한마음 한 뜻으로 힘을 모아 시장의 기대를 뛰어넘는 성과를 향해 함께 힘차게 나아가자"고 강조했다.

