SK인텔릭스, 작년 4분기 영업이익 12억원…전년比 94%↓

SK인텔릭스는 작년 4분기 영업이익이 12억원으로 전년 대비 94.3% 감소했다고 9일 밝혔다.

같은 기간 매출은 2천35억원으로 2.3% 감소했다. 지난해 매출은 2천억원 초반대를 유지했지만, 영업이익은 4분기 들어 크게 축소됐다.

SK인텔릭스 2025년 경영실적 (사진=SK인텔릭스)

렌탈 누적 계정수는 작년 4분기 기준 국내 236만 개로 전년 대비 약 3만 개 줄었다. 글로벌 계정수도 22만8천 개로 약 3천 개 감소했다.

회사 측은 4분기 영업이익 감소 배경으로 웰니스 로봇 '나무엑스' 출시 비용 영향을 꼽았다. 신제품 출시 과정에서 비용이 증가하면서 수익성이 악화됐다는 설명이다.

국내 렌탈 시장 경쟁이 심화되면서 누적 계정수도 감소 추세에 있는 것으로 나타났다.

관련기사

SK인텔릭스는 향후 나무엑스 기술력을 기반으로 다양한 웰니스 서비스 영역으로 사업을 확장한다는 계획이다.

아울러 신규 계정 확대를 위해 현장 중심 마케팅 차별화와 채널별 운영 경쟁력 강화도 지속 추진할 방침이다.