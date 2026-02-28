"AI 개발은 기타 배우기와 같다"…오픈클로 개발자가 전하는 AI 빌더 생존법

바이럴 AI 에이전트(AI agent) 오픈클로(OpenClaw)를 만든 개발자 피터 슈타인베르거(Peter Steinberger)가 AI 기술을 실험하는 이들에게 조언을 건넸다. 핵심은 단 두 가지다. 놀이하듯 접근하고, 처음부터 잘하려는 기대는 버려라.

테크크런치(TechCrunch)에 따르면, 최근 오픈에이아이(OpenAI)에 합류한 슈타인베르거는 오픈에이아이의 개발자 경험 총괄 로맹 위에(Romain Huet)와 함께 회사의 새 팟캐스트 '빌더스 언스크립티드(Builders Unscripted)' 첫 번째 에피소드에 출연해 이같은 견해를 밝혔다.

슈타인베르거는 오픈클로를 처음 개발할 당시 처음부터 뚜렷한 계획이 있었던 것은 아니라고 털어놨다. "처음부터 완벽한 계획이 있었다고 말하면 좋겠지만, 사실 많은 부분이 그냥 탐색이었다. 내가 원하는 게 있었는데 그게 세상에 없었고, 그래서 프롬프트로 만들어낸 것"이라고 그는 말했다.

개발 초기, 그는 왓츠앱(WhatsApp)과 연동되는 툴을 만들기 시작했다가 잠시 다른 일에 집중하기도 했다. AI 기업들이 곧 비슷한 걸 내놓을 거라고 생각했기 때문이다. 그러나 지난해 11월, 어떤 AI 기업도 자신이 원하는 것을 만들지 않았다는 사실을 깨달은 그는 현재 오픈클로의 초기 프로토타입(prototype)을 만들기 시작했다.

결정적인 계기는 여행이었다. "모로코 마라케시(Marrakesh)에 주말 여행을 갔을 때, 인터넷이 별로 없었는데 왓츠앱은 어디서든 잘 됐다. 그래서 그 툴을 훨씬 많이 쓰게 됐고, 레스토랑 찾기, 컴퓨터 검색, 친구에게 문자 보내기 같은 것들이 다 편해졌다"고 그는 회상했다.

기술을 가지고 놀면서 슈타인베르거는 현대 AI 모델의 문제 해결 능력이 얼마나 뛰어난지를 실감했다. "직접 프로그래밍하지 않아도 AI가 스스로 해결책을 찾아낸다"는 것이다.

개발 과정에서 자신의 워크플로(workflow)가 점점 발전했다는 그는, 다른 개발자들에게도 이 과정에 시간이 필요하다는 점을 강조했다. "예전 방식으로 소프트웨어를 짜던 사람들이 바이브 코딩(vibe coding)을 시도해 보다가 결과에 실망하고 포기한다"며, "'바이브 코딩'이라는 말 자체가 폄하적인 표현"이라고 꼬집었다. "AI를 써보는 건 좋은데, 이게 하나의 기술이라는 걸 모르는 것"이라고 그는 지적했다.

AI로 코딩하는 것을 기타 배우기에 비유한 그는 "기타를 첫날부터 잘 칠 수는 없다"고 말했다. 대신 그는 보다 유쾌하고 탐구적인 태도로 배움에 임할 것을 권했다. 그는 지금은 프롬프트(prompt)를 작성할 때 얼마나 걸릴지 감이 오고, 예상보다 오래 걸리면 무엇이 잘못됐는지 돌아보고 수정한다고 설명했다.

"항상 하는 조언은, 놀이하듯이 접근하라는 거다. 만들고 싶었던 걸 만들어봐라. 조금이라도 만드는 사람이라면, 마음 한켠에 꼭 만들고 싶은 게 하나쯤 있을 것이다. 그냥 놀아봐라"라고 그는 강조했다.

AI가 일자리를 빼앗을 것이라는 두려움이 높아지는 시대에, 그는 이런 탐구 정신이 더욱 중요하다고 봤다. "무언가를 만들고 싶고, 문제를 해결하고 싶다는 게 내 정체성이라면, 실행력 있고 똑똑한 사람은 그 어느 때보다 더 많은 곳에서 필요로 할 것"이라고 그는 말했다.

자세한 내용은 테크크런치(TechCrunch)에서 확인할 수 있다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)