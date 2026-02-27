저커버그, 프라다 패션쇼 전면 착석…메타 AI 안경 명품 버전 나오나

마크 저커버그(Mark Zuckerberg) 메타(Meta) 최고경영자가 밀라노 패션 위크(Fashion Week) 프라다(Prada) 2026 가을·겨울 컬렉션 쇼 최전방 좌석에 아내 프리실라(Priscilla)와 함께 앉은 모습이 포착되면서, 메타 AI 안경의 프라다 버전 출시 가능성에 대한 추측이 확산되고 있다.

저커버그는 행사장에서 프라다의 수석 디자이너 미우치아 프라다(Miuccia Prada)의 아들이자 최고 상품화 책임자(Chief Merchandising Officer)인 로렌초 베르텔리(Lorenzo Bertelli)와 대화를 나누는 모습이 목격됐다. 저커버그가 최근 몇 년간 이미지 개선에 공을 들여온 것은 사실이지만, 이번 밀라노 방문의 목적은 패션보다는 브랜드와의 협업 가능성에 무게가 실린다.

CNBC는 지난 여름 프라다 AI 안경이 개발 중이라고 보도한 바 있다. 다만 메타는 아직 공식적인 협업 발표를 하지 않았으며, 저커버그의 밀라노 방문과 관련한 언론의 질의에도 응하지 않은 상태다.

메타의 AI 안경 파트너인 에실로룩소티카(EssilorLuxottica)는 프랑스-이탈리아계 안경 브랜드로, 레이밴(Ray-Ban) 제조사이기도 하다. 이 회사는 레이밴 스토리즈(Ray-Ban Stories) 브랜드로 처음 선보인 이후 메타와 함께 AI 안경을 개발해왔다. 에실로룩소티카는 이달 2025년 한 해 동안 레이밴 메타(Ray-Ban Meta)와 오클리 메타(Oakley Meta) 안경을 합산해 총 700만 개 이상을 판매했다고 밝혔다. 전년도 200만 개에서 큰 폭으로 늘어난 수치다.

프라다 AI 안경 출시 가능성에 더욱 힘이 실리는 이유는 에실로룩소티카와 프라다가 이미 프라다(Prada) 및 미우 미우(Miu Miu) 브랜드 안경 라이선스 계약을 향후 10년간 연장했기 때문이다. 2025년 12월 31일 만료된 기존 계약은 2030년 12월 31일까지 연장됐으며, 2035년 12월 31일까지 재연장 조항도 포함됐다.

프라다 AI 안경이 현실화된다면 메타는 오클리나 레이밴으로는 채우지 못했던 하이패션(high-fashion) 시장에 발판을 마련하게 된다. 안경을 럭셔리 상징으로 자리매김하는 것이 메타 브랜드 전반에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 분석도 나온다.

다만 우려의 시각도 존재한다. 최근 소비자들 사이에서 감시 기기에 대한 반감이 커지는 추세이기 때문이다. 링(Ring) 초인종을 뜯어내거나 플록(Flock) 카메라를 파손하는 사례까지 등장했다. 뉴욕 타임스(The New York Times)는 최근 메타가 AI 안경에 안면 인식(facial-recognition) 기능 탑재 여부를 재검토 중이라고 보도했다. 이 보도는 비교적 순조롭게 성장하던 AI 안경 제품에 논란을 불러일으켰으며, 한 개발자는 주변에 AI 안경을 착용한 사람이 있으면 경고해주는 앱을 직접 만들기도 했다.

