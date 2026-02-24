오픈AI, 스마트 스피커·안경·조명까지…AI 하드웨어 제국 꿈꾼다

오픈AI(OpenAI)가 스마트 스피커를 포함한 AI 기반 기기 라인업 개발에 본격적으로 나섰다.

로이터에 따르면, 정보기술 전문매체 더 인포메이션(The Information)은 오픈AI가 스마트 스피커, 스마트 안경, 스마트 조명 등 다양한 AI 기기 개발에 200명 이상의 인력을 투입하고 있다고 20일(현지시간) 보도했다. 해당 매체는 관련 계획을 잘 아는 관계자를 인용해 이같이 전했다.

더 인포메이션에 따르면, 오픈AI가 가장 먼저 출시할 제품은 스마트 스피커로, 출고가는 200달러에서 300달러(한화 약 29만~44만 원) 수준이 될 것으로 예상된다. 이 스피커에는 카메라가 탑재되어 사용자와 주변 환경 정보를 인식할 수 있는 기능을 갖출 예정이다. 다만 출시 시점은 빠르면 2027년 2월이 될 것으로 보인다.

스마트 안경은 양산 준비까지 2028년은 돼야 할 것이라고 더 인포메이션은 전망했다.

오픈AI는 지난해 전 애플(Apple) 수석 디자이너 조니 아이브(Jony Ive)가 설립한 스타트업 아이오 프로덕츠(io Products)를 65억 달러에 인수하며 하드웨어 시장에 뛰어들었다. 물리적 AI와 증강현실(AR) 기기에 대한 수요 증가를 선점하겠다는 전략이다.

한편 페이스북(Facebook) 모회사 메타(Meta)는 레이밴(Ray-Ban) 스마트 안경으로 시장에서 두각을 나타내고 있다. 해당 제품은 소형 카메라를 통해 촬영, 사진 촬영, 콘텐츠 스트리밍 등의 기능을 지원한다. 애플과 구글(Google)도 자체 스마트 안경 개발에 나선 것으로 알려졌다.

오픈AI는 로이터의 논평 요청에 즉각 응하지 않았다.

