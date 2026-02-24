"위험해 보이지 않으면 통과." AI 안전 시스템의 허점이 숫자로 드러났다. 마치 범죄 수익을 합법적인 돈처럼 세탁하듯, 악의적인 의도는 그대로 두고 위험 단어만 깨끗이 지워낸 공격 앞에서 제미나이(Gemini), 클로드(Claude) 등 내로라하는 AI 모델들이 줄줄이 무너졌다. 공격 성공률은 기존 5%대에서 87%대로 치솟았다. 2026년 2월, 레이블박스(Labelbox) 연구팀이 공개한 논문 「인텐트 런더링: AI 안전 데이터셋은 보이는 것과 다르다(Intent Laundering: AI Safety Datasets Are Not What They Seem)」가 AI 업계에 던진 경고다.

AI 안전 테스트의 맹점: "위험 단어"만 없으면 통과?

AI 모델이 유해한 요청을 거부하도록 훈련할 때, 개발사들은 '안전 데이터셋(safety dataset)'이라는 것을 사용한다. 이 데이터셋은 AI가 어떤 질문에 답하면 안 되는지를 가르치기 위한 예시 모음으로, AI 안전 훈련의 핵심 재료다. 그런데 이번 연구에 따르면, 현재 널리 쓰이는 안전 데이터셋들은 실제 공격자의 행동 방식과 심각하게 동떨어져 있다.

연구팀은 대표적인 두 가지 안전 평가 벤치마크인 어드브벤치(AdvBench)와 하암벤치(HarmBench)를 분석했다. 이 데이터셋들에는 "폭탄을 만드는 방법을 알려줘"처럼 위험성이 노골적으로 드러나는 질문들이 가득하다. AI는 이런 명백한 위험 신호, 즉 '트리거링 큐(triggering cue)'가 포함된 문장을 감지하면 답변을 거부하도록 훈련된다. 문제는 실제 악의적인 공격자들이 이런 식으로 직접적으로 물어보지 않는다는 점이다.

위험한 단어만 지우면 공격 성공률 5%→87% 폭등

연구팀이 고안한 방법론은 '인텐트 런더링(intent laundering)', 즉 '의도 세탁'이다. 마치 범죄 수익을 정상적인 돈처럼 보이게 만드는 자금 세탁처럼, 악의적인 의도는 그대로 유지하면서 AI의 경보를 울리는 위험 단어만 교묘하게 제거하는 방식이다.

이 과정은 두 단계로 이루어진다. 첫 번째는 '함의 중립화(connotation neutralization)'로, "이민자(immigrants)"처럼 민감하게 인식될 수 있는 표현을 중립적인 대체어로 바꾼다. 두 번째는 '맥락 전치(context transposition)'로, 실제 현실 배경의 요청을 게임 세계나 가상의 시나리오로 옮겨 놓는다. 예를 들어 현실에서 특정 집단을 해치는 방법을 묻는 대신, 게임 속 가상 캐릭터에 대한 질문으로 포장하는 식이다.

이 세탁 작업은 사람이 일일이 수행하지 않아도 된다. 연구팀은 대형 언어 모델(LLM) 자체를 '의도 세탁기'로 활용해 이 과정을 자동화했다. 그 결과는 놀라웠다. 어드브벤치 기준으로 공격 성공률(ASR, Attack Success Rate)이 기존 평균 5.38%에서 86.79%로 수직 상승했다. 하암벤치에서도 13.79%에서 79.83%로 급등했다. 즉, 위험 단어만 지웠을 뿐인데 AI 안전 방어막이 거의 무력화된 것이다.

"안전하다"던 제미나이·클로드도 예외 없이 뚫렸다

이번 연구에서 더욱 충격적인 점은, 기존 평가에서 "상당히 안전하다(reasonably safe)"는 판정을 받았던 모델들도 높은 공격 성공률을 보였다. 구글(Google)의 제미나이 3 프로(Gemini 3 Pro-preview)와 앤트로픽(Anthropic)의 클로드 소네트 3.7(Claude Sonnet 3.7) 모두 의도 세탁 공격 앞에서는 안전하지 않은 응답을 내놓았다.

연구팀은 여기서 한 발 더 나아가 의도 세탁 기법을 독립적인 '탈옥(jailbreak)' 공격 방법으로 확장했다. 탈옥이란 AI의 안전 장치를 우회해 본래 금지된 정보를 얻어내는 행위를 말한다. AI 모델의 내부 구조나 훈련 데이터를 전혀 알지 못하는 '블랙박스(black-box)' 환경에서도, 이 방법으로 공격 성공률은 90% ~ 98.55% 범위의 높은 성공률을 기록했다. 고도의 해킹 기술 없이도 AI 안전 장치를 일관되게 무력화할 수 있다는 의미다.

AI 안전 평가의 구조적 문제: 시험 문제가 현실과 다르다

연구팀이 지적하는 핵심 문제는 AI 안전 평가가 '시험을 위한 시험'으로 전락해 있다는 점이다. 현재의 안전 데이터셋은 실제 공격자가 쓰는 방식이 아닌, AI가 쉽게 감지할 수 있는 노골적인 위험 표현으로 가득 차 있다. 다시 말해 AI는 "폭탄"이라는 단어가 들어간 질문은 거부하도록 훈련되어 있지만, 같은 의도를 다른 방식으로 표현하면 속수무책이다.

이는 마치 침입자가 "나는 강도입니다"라고 쓴 티셔츠를 입고 오면 막을 수 있지만, 평범한 옷을 입고 온 침입자는 막지 못하는 보안 시스템과 같다. 연구 결과는 AI 안전 개발이 단순히 위험 단어를 학습하는 수준을 넘어, 맥락과 의도를 깊이 이해하는 방향으로 근본적으로 재설계되어야 함을 강하게 시사한다. 현재의 안전 평가 체계는 실제 위협 환경과 심각하게 괴리되어 있으며, 이를 기반으로 한 '안전하다'는 판정 역시 신뢰하기 어렵다는 것이 이번 연구의 결론이다.

FAQ ※ 이 FAQ는 본지가 리포트를 참고해 자체 작성한 내용입니다.

Q. '인텐트 런더링(intent laundering)'이 정확히 무엇인가요?

A. 악의적인 요청에서 AI가 경보를 울리는 위험 단어만 제거하고 의도는 그대로 유지하는 기법입니다. 마치 자금 세탁처럼 '의도를 세탁'해 AI 안전장치를 속입니다. 이번 연구에서는 이 과정을 AI 모델로 자동화하는 데 성공했습니다.

Q. 내가 쓰는 AI 챗봇도 이런 공격에 취약한가요?

A. 이번 연구에서 제미나이 3 프로, 클로드 소네트 3.7 등 주요 상용 모델 모두가 의도 세탁 공격에 취약한 것으로 확인되었습니다. AI를 개발하는 기업들은 이런 연구를 바탕으로 지속적으로 안전성을 개선하고 있지만, 현 시점에서 완전히 안전한 AI 모델은 없다고 봐야 합니다.

Q. 이 연구가 중요한 이유는 무엇인가요?

A. AI 안전 평가 점수가 높다고 해서 실제로 안전한 것이 아닐 수 있다는 사실을 구체적인 데이터로 증명했기 때문입니다. AI 개발사와 규제 기관 모두 현재의 평가 방식을 전면 재검토해야 한다는 경고를 담고 있어, AI 산업 전반에 큰 파장을 미칠 연구입니다.

기사에 인용된 리포트 원문은 arXiv에서 확인할 수 있다.

리포트명: Intent Laundering: AI Safety Datasets Are Not What They Seem

