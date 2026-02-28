"생각보다 정교해"…6만년 전 인류가 타조알에 새긴 무늬

고대 인류가 커다란 타조 알 껍데기에 정교한 무늬를 새겨 원시적인 필기 도구로 활용했을 가능성이 있다는 연구 결과가 나왔다고 IT매체 기즈모도가 최근 보도했다.

연구진은 남아프리카공화국 내 세 곳의 고고학 유적지에서 출토된 6만 년 이상 된 타조 알 껍질 조각 112개를 분석했다. 해당 연구 결과는 국제 학술지 ‘플로스원(PLOS One)’에 게재됐다.

연구진은 고대 타조 알껍질 조각에 새겨진 정교한 기하학적 무늬를 발견했다. (사진=이탈리아 볼로냐 대학교)

논문에 따르면 타조 알 껍질 표면에는 독특한 문양이 새겨져 있었으며, 연구진은 이를 기하학·통계적 기법을 활용해 정밀하게 복원했다. 그 결과 문양 전반에서 매우 일관된 패턴이 확인됐고, 이는 선사시대 인류가 기하학적 원리에 대해 상당한 이해를 갖고 있었음을 시사한다고 연구진은 설명했다.

이번 연구에 참여한 실비아 페라라 이탈리아 볼로냐대 역사학자는 성명을 통해 “단순히 선을 그은 것이 아니라, 평행, 격자, 회전, 체계적 반복과 같은 반복적 원칙에 따라 선을 조직한 사람들에 대해 이야기하고 있다”고 밝혔다.

도형 패턴 분석 결과…”즉흥적 반복 아닌 사전 계획의 산물”

연구진은 타조 알 껍데기에 새겨진 문양을 복원한 뒤, 각도와 평행선 그룹, 빗금, 격자 또는 마름모꼴 무늬의 반복 사용 등 다양한 기하학적 변수를 분석했다. 이를 통해 새겨진 문양이 얼마나 의도적으로 설계됐는지, 즉 공간적 구성이 체계적으로 이뤄졌는지를 평가했다.

연구진들은 타조 알 껍질에 새겨진 무늬를 정밀하게 추적했다. (사진=이탈리아 볼로냐 대학/실비아 페라라)

통계 분석 결과, 껍데기에 새겨진 도형의 80% 이상에서 일관된 공간적 규칙성이 확인됐다. 단순한 구성에서는 직각과 복수의 평행선이 반복적으로 사용됐으며, 더 복잡한 무늬에서는 회전이나 평행이동, 반복에 대한 이해가 드러났다고 연구진은 밝혔다.

페라라는 “이 문양들은 체계적이고 일관성이 있으며, 기하학적 관계에 대한 숙련도를 보여준다”며 “이는 단순한 기호의 반복이 아니라, 마치 판화를 새기기 전에 전체 형상을 머릿속에 그려놓은 듯한 시공간적 계획의 결과로 보인다”고 설명했다.

연구팀은 이번 분석을 통해 고대 인류가 “특정한 규칙에 따라 구조화된 시각적 구성을 만들어낼 수 있었다”는 사실이 입증됐다며, 이는 “추상적 사고의 출현을 보여주는 중요한 지표”가 될 수 있다고 강조했다.