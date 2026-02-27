호모 사피엔스 여성·네안데르탈인 남성, 가장 많이 사귀었다

과거 현생 인류(호모 사피엔스)와 네안데르탈인의 교배가 특정 방향으로 더 많이 이뤄졌다는 연구 결과가 나왔다고 라이브사이언스와 기즈모도 등 외신이 26일(현지시간) 보도했다.

미국 펜실베이니아대학교 연구진은 이날 국제 학술지 ‘사이언스’에 네안데르탈인과 현생 인류의 유전체를 비교 분석한 연구 결과를 발표했다. 연구에 따르면 네안데르탈인 남성과 호모 사피엔스 여성 사이의 교배가 상대적으로 더 빈번했던 것으로 나타났다.

네덜란드 예술가 케니스 형제가 제작한 네안데르탈인 모형 (사진=영국 런던 자연사박물관 홈페이지)

두 집단은 약 60만 년 전 공통 조상에서 분리된 이후 여러 차례 교배한 것으로 알려져 있다. 그 결과 오늘날 대부분의 비 아프리카인은 평균적으로 네안데르탈인 DNA를 2% 가량 보유하고 있다. 일부 아프리카 인구 집단에서도 최대 1.5% 수준의 네안데르탈 DNA가 확인된다.

약 20년 전 현생 인류와 네안데르탈인의 DNA가 처음으로 추출·분석된 이후, 과학자들은 현생 인류 유전체에 남아 있는 네안데르탈 DNA의 비율이 예상보다 낮다는 점에 주목해 왔다. 특히 네안데르탈인으로부터 물려받은 유전자가 다른 염색체에는 비교적 널리 분포하는 반면, 성염색체인 X 염색체에서는 극히 적게 나타난다는 점이 의문으로 제기돼 왔다.

또, 모든 인간이 최소 한 개 이상 보유한 X 염색체에는 네안데르탈인 DNA가 전혀 확인되지 않는 영역이 존재하는데, 과학자들은 이를 ‘네안데르탈 사막’이라고 불러왔다.

현생인류와 네안데르탈인, 데니소바인의 분화 (자료=노벨위원회)

해당 연구를 이끈 알렉산더 플랫 펜실베이니아대 인구유전학자는 “그 동안 특정 네안데르탈인 유전자가 현대 인류에게 생물학적으로 부적합했기 때문에 이러한 ‘사막’이 형성됐다고 가정해 왔다”며 “해당 유전자들이 건강 문제를 일으켜 자연선택 과정에서 제거됐을 가능성을 고려해왔다”고 설명했다.

그러나 연구진이 네안데르탈 혈통이 없는 아프리카 3개 부족 여성 73명의 유전체를 네안데르탈인 유전체와 비교한 결과, 정반대 양상이 확인됐다. 네안데르탈인의 X 염색체에는 다른 상염색체보다 62% 더 많은 현대 인류 DNA가 존재하는 것으로 나타난 것이다. 이는 현대 인류의 X 염색체에서 네안데르탈 DNA가 거의 발견되지 않는 현상과 대비된다.

연구진은 이러한 결과를 교배 방향성의 편향으로 설명했다. 네안데르탈인 남성과 호모 사피엔스 여성 간 교배가 더 빈번하게 이뤄졌을 경우, 현대 인류 여성의 X 염색체가 네안데르탈인 집단으로 더 많이 전달됐을 가능성이 있다는 것이다.

공동 저자인 다니엘 해리스 연구원은 “이 같은 편향을 설명하는 가장 유력한 가설은 배우자 선호”라며 “네안데르탈인 남성이 인간 여성을 선호했거나, 인간 여성이 네안데르탈인 남성을 선호했거나, 혹은 양측 모두 그랬을 가능성이 있다”고 밝혔다.

이번 연구는 인류 진화 과정에서 네안데르탈 유전자가 오늘날 인류 유전체에 어떤 방식으로 남게 됐는지에 대해 새로운 해석을 제시했다는 평가를 받고 있다. 다만 연구진은 이러한 짝짓기 편향이 발생한 구체적인 이유와 사회•문화적 배경에 대해서는 여전히 불분명하다고 덧붙였다.